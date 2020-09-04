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الهوني: سعيد باستمراري هنا..هدفنا تحقيق المزيد من البطولات

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 أعرب الليبي حمدو الهوني عن سعادته البالغة بعد تمديد عقده مع نادي الترجي التونسي حتى عام 2023.
 وكانت هناك الكثير من الأندية المصرية والعربية مهتمة بضم اللاعب من ضمنها الزمالك وبيراميدز، قبل أن تقطع إدارة الترجي الطريق وتقوم بالتجديد لـنجمها رسميًا.
 قال الهوني في تصريحاته لموقع نادي الترجي الرسمي:" أشعر بمحبة الجميع ، وأرغب بالمواصلة مع الترجي لأنني أشعر بالراحة هنا".
 وتابع: "محبة الناس أكبر من أي عرض، وبالنسبة لي الماديات آخر همي لي، صحيح أنني هنا منذ عام ونصف لكن

أشعر بأنني من أبناء هذا النادي، ومنذ قدومي هنا، تغنت الجماهير بأسمي، وإن شاء الله أقدم الإضافة، وأكون دائمًا في مستوى ثقة الجميع".
 وواصل: " أعد الجماهير بأن أبذل جهدي لتحقيق الانتصارات مع الفريق، والحصول على تتويجات خارجية أخرى بداية من الموسم المقبل، وبحول الله سنسعد جماهيرنا التي أقول لها ترجى يا دولة".
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