تكريم المتفوقين في الشهادات العامة بنادي الصيد

أعلن مجلس إدارة نادى الصيد عن تكريم متفوقى الثانوية العامة والشهادات العامة لخريجى عام 2020 من أبناء النادى بالدقى وأكتوبر والقطامية وبورسعيد بنسبة نجاح 94% علمى و 93% أدبى والشهادات الدولية المعادلة بنفس النسب المقررة للثانوية العامة طبقا لشهادة المعادلة الصادرة من وزارة التربية والتعليم، وتكريم متفوقى المرحلتين الإعدادية والابتدائية بنسبة نجاح 95% للمرحلتين. العامة طبقا لشهادة المعادلة الصادرة من وزارة التربية والتعليم، وتكريم متفوقى المرحلتين الإعدادية والابتدائية بنسبة نجاح 95% للمرحلتين. وطلبت إدارة النادي من المتقدمين تقديم صورة كارنيه النادى، وصورة استمارة النجاح لجميع المراحل، صورة بطاقة الترشيح للجامعة والتفوق الرياضى إن وجد للثانوية العامة. استمارة النجاح لجميع المراحل، صورة بطاقة الترشيح للجامعة والتفوق الرياضى إن وجد للثانوية العامة. وحددت الإدارة أخر موعد لتسليم الاستمارات يوم 30 سبتمبر والتي تسلم بإدارة الندوات والحفلات بجوار قاعة الندوات بالمبنى الاجتماعى الجديد من الساعة 10 صباحا وحتى 10 مساء على أن يتم تحديد موعد الحفل لاحقاً.

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