فتح باب الاشتراك لمدارس وأكاديمية السباحة بنادي الصيد

قررت لجنة ألعاب الماء بصيد الدقى فتح باب الاشتراك لأكاديمية ومدارس السباحة عن شهرى سبتمبر وأكتوبر.

وسوف يبدأ الحجز بمدارس السباحة اليوم الجمعة 4 سبتمبر فى الساعة الواحدة ظهراً، بينما يبدأ حجز الأكاديمية يوم السبت 5 سبتمبر فى الثانية والنصف ظهراً، وهذه هي مواعيد التدريب بحمام السباحة الأوليمبى.

– الخميس، الجمعة، السبت بداية من يوم الخميس 10 سبتمبر من الساعة الرابعة وحتى الخامسة ومن الساعة الخامسة وحتى السادسة مساء.

الجمعة والسبت بداية من الجمعة11 سبتمبر من الساعة الثانية والنصف وحتى الساعة الرابعة مساء

-مواعيد التدريب بحمام السابحة المغطى

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الاثنين والاربعاء بدء من يوم 7 سبتمبر من الساعة الرابعة والنصف حتى الساعة السادسة

وسوف يتم إجراء إختبار للمشتركين الجدد قبل ميعاد الاشتراك لتحديد مستوياتهم مع وجود كارنيه النادى للمشترك سارى وبه علامة اشتراك السباحة، وتبلغ قيمة الاشتراك اكاديمية السباحة لمدة شهرين 800 جنيهاً ، ومدرسة السباحة 500 جنيها لمدة شهرين،على أن يكون الاشتراك بأسبقية الحجز وتقديم الإيصال الدال على السدادا لادارى السباحة ولاتسترد قيمة الايصال عند نزول السباح للماء

كما يتم توزيع أرقام يوم الحجز لترتيب أسبقية الحضور وذلك قبل ميعاد الحجز بساعتين ومتاح نظام السداد بالفيزا لدى إدارة السباحة.