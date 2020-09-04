ليس من ضمنهم محمد صلاح..الكشف عن قائمة المرشحين لأفضل لاعب بالبريميرليج

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية، اليوم الجمعة، عن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب خلال الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي الممتاز، التي تكون حسب تصويت اللاعبين.
شهدت القائمة استبعاد محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخبالوطني فيما تواجد الرباعي، ساديو ماني، وترينت ألكسندر أرنولد، وفيرجيل فان دايك، وجوردن هندرسون.
ضمت القائمة التي تم الإعلان عنها كلًا من: كيفين دي برويننجم مانشستر سيتي، وزميله رحيم سترلينج، ساديو ماني، وترينت ألكسندر أرنولد، وفيرجيل فان دايك، وجوردن هندرسون نجوم ليفربول.
تفصلنا أيام قليلة عن انطلاق الموسم الجديد من البريميرليج موسم 2020/2021، وكان ليفربول توج بلقب الدوري الإنجليزي في النسخة الأخيرة، بعد تقديمه موسم أكثر من رائع.
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