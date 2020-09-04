وزير الرياضة ومحافظ الشرقية يشاركان في ماراثون دراجات

شارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يرافقه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، صباح اليوم الجمعة، فى فعاليات ماراثون دراجات تحت شعار "رياضك مناعتك" والذي نظمته وزارة الشباب والرياضة بمدينة الزقازيق بحور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية، وبمشاركة شباب محافظة الشرقية..
بدأ الماراثون في تمام الساعة التاسعة صباحاً من أمام قصر ثقافة الزقازيق، بمشاركة شباب
يأتى ذلك ضمن الماراثونات الرياضية التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون جميع أنحاء الجمهورية بهدف نشر ثقافة ممارسة الرياضة في إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة ، وجعل الرياضة أسلوب حياة لما لها من أدوار إيجابيةعديدة.
وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن سعادته بمشاركة الشباب في المهرجانات الرياضية التى تنفذها الوزارة بشكل أسبوعي بما يعكس اهتمامهم بممارسة الرياضة، مشيراً إلى توجيهاته لمديريات الشباب والرياضة في جميع المحافظات بتنفيذ ماراثونات رياضية على التوازي.
وأشار إلى تنوع الماراثونات التي يتم تنفيذها بمشاركة مختلف الروابط والجهات المعنية بها وبحضور طوائف الشباب المصري وقيادات الوزارة والمحافظات، مثنياً على التعاون المثمر مع السادة المحافظين في تنفيذ تلك الماراثونات والخروج بها فى أفضل صورة.
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