أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين بالدوري الإنجليزي الممتاز عن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل في الدوري الإنجليزي الممتاز، عن موسم 2019/2020.
وضمت القائمة رباعي فريق ليفربول: ترنت ألكسندر أرنولد، فيرجيل فان دايك، جوردان هندرسون وساديو ماني، كما ضمت ثنائي مانشستر سيتي: كيفين دي بروينه ورحيم سترلينج.
وشارك الثنائي ترنت ألكسندر أرنولد وفيرجيل فان دايك في جميع ليفربول بالدوري الإنجليزي خلال الموسم الماضي، وحمل جوردان هندرسون شارة قيادة الريدز، كما سجل ساديو ماني 22 هدفا في مختلف البطولات.
وساهم الرباعي في تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، الغائب منذ سنوات طويلة، بفارق 18 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي الوصيف.
وعلى الجانب الآخر، قدم كيفن دي بروين أداء مذهلا رفقة مانشستر سيتي، ليعادل رقم تييري هنري كأكثر لاعب صنع أهدافا في موسم واحد بالدوري الإنجليزي ( 20 أسيست).
وتألق رحيم سترلينج أيضا رفقة السيتي في الموسم المنقضي، حيث سجل 35 هدفا في مختلف المسابقات، وكان هداف الفريق في بطولة الدوري، لكنه لم ينجح في مساعدة فريقه على الحفاظ على لقب الدوري.
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كانت هذه تفاصيل خبر رباعي ليفربول وثنائي السيتي .. تعرف على المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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