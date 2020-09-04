ميركاتو تشيلسي الناري لا يتوقف.. هافيرتز يغادر معسكر منتخب ألمانيا نحو لندن

كشفت شبكة سكاي سبورتس، عن أن صانع ألعاب باير ليفركوزن كاي هافيرتز قد غادر معسكر المنتخب الألماني الذي بخوض منافسات دوري أمم أوروبا في الوقت الحالي، وتعادل بالأمس مع نظيره الإسباني.
وأكدت الشبكة أن هافيرتز سوف يسافر إلى لندن للخضوع للفحوصات الطبية، لإتمام صفقة انتقاله لصفوف تشيلسي الإنجليزي، في الميركاتو الصيفي الجاري.
ولم يشارك هافيرتز في مواجهة منتخب بلاده الألماني أمام منتخب إسبانيا، والتي حسمها التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في إطار منافسات الجولة الأولى من دوري أمم أوروبا، على ملعب مرسيدس بنز أرينا.
الجدير بالذكر أن فريق تشيلسي قام بعدة صفقات قوية في الميركاتو الصيفي الجاري، حيث يعتبر أحد أنشط الأندية الأوروبية بعدما نجح في ضم عدة لاعبين مميزين، مثل المهاجم الألماني تيمو فيرنر، المغربي حكيم زياش، البرازيلي تياجو سيلفا، والإنجليزي بن تشيلويل.
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