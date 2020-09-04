مهاجم بورنموث: سيكون مذهلاً إذا كان مانشستر يونايتد مازال مهتمًا بضمي

قال مهاجم بورنموث، الدولي النرويجي “جوشوا كينج”، انه سيكون مذهلاً إذا كان مانشستر يونايتد لا يزال مهتمًا بضمه، في سوق الانتقالات الصيفي الجاري.

وأكد كينج في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورتس، أنه يريد المشاركة في دوري أبطال أوروبا، وكان اسم كينج قد ارتبط بمانشستر يونايتد ارتباطًا وثيقًا في يناير، لكن هذه الخطوة لم تتحقق.

وقال جوشوا: “لن أكذب، لأنني أردت حقًا الذهاب إلى هناك في يناير، لكن حدث ما حدث، أعرف لماذا حدثت هذه الأشياء، علينا فقط أن ننتظر ونرى”.

وأضاف: “هناك الكثير من الأبواب مازالت مفتوحة، لدي حلم باللعب في دوري الأبطال، لا أعرف ما إذا كان ذلك سيحدث هذا الموسم أو في غضون عامين، لكن لدي حلم يحلم به جميع الأولاد”.

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واختتم: “ماذا لو كان يونايتد لا يزال مهتمًا؟ سيكون ذلك مذهلاً، كنت في مانشستر يونايتد لمدة خمس سنوات وتعلمت الكثير هناك “.

وكان كينج أحد خريجي أكاديمية مانشستر يونايتد، حيث انضم لصفوف الشياطين الحمر وهو في سن 16، عام 2008، ولعب مع فرق الشباب ومباراتين فقط مع الفريق الأول، ثم خرج على سبيل الإعارة لعدة أندية، حتى انتقل إلى بلاكبيرن روفرز في موسم 2012/2013.

وتألق المهاجم النرويجي صاحب ال28 عاما مع فريق بورنموث، والذي انتقل لصفوفه في صيف 2015، حيث لعب معهم 170 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 50 هدفا وصنع 17 آخرين، قبل أن يهبط الفريق مع نهاية الموسم المنصرم إلى الشامبيونشيب.

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