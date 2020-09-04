الميركاتو الصيفي: بيشكتاش يتعاقد مع مدافع اتليتكو مدريد بنظام الإعارة

أعلن نادي بيشكتاش التركي التوقيع مع مدافع أتليتكو مدريد الشاب “فرانسيسكو خافيير مونتيرو” بنظام الإعارة لموسم واحد.

وجاء اعلان بيشكتاش عن الصفقة الجديدة عبر بيان على موقعه الرسمي جاء فيه : “وقع نادينا عقد إعارة لمدة موسم مع مدافع اتلتيكو مدريد الإسباني خافي مونتيرو”.

وأضاف البيان : “نرحب بخافي مونتيرو، الذي نتمني ان يقدم الإضافة لفريق بيشيكتاش، ونتمنى له كل التوفيق معنا”.

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وقام أتليتكو مدريد بإعارة المدافع اليافع “خافي مونتيرو” خلال الميركاتو الصيفي الماضي 2019 لصفوف ديبورتيفو لاكورونيا الذي ينشط في الدوري الإسباني الدرجة الثانية.

ولعب مونتيرو مع ديبورتيفو لاكورونيا خلال الموسم الماضي 2019/20 ما مجموعه 30 مباراة بالدوري منها 29 كأساسي تحصل خلالهم على 10 كروت صفراء وتعرض للطرد مرة واحدة.

يذكر أن فرانسيسكو مونتيرو صاحب الـ 21 عام خريج مدرسة اتليتكو مدريد لكرة القدم. إلا أن صعوبة إيجاد مكان في تشكيلة دييغو سيميوني جعل النادي يعيره خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

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