الميركاتو الصيفي: كريستال بالاس يتعاقد مع موهبة كوينز بارك رينجرز لخمس سنوات

أعلن نادي كريستال بالاس، عن تعاقده مع إيبيريتشي إيزي، قادما من صفوف فريق كوينز بارك رينجرز، مقابل 20 مليون جنيه إسترليني، وبعقد لمدة 5 سنوات.

وأصبح إيزي أغلى لاعب يتعاقد معه كريستال بالاس في عهد المدرب الحالي روي هودسون.

وقال إيزي البالغ من العمر 22 عاما في تصريحات لموقع كريستال بالاس الرسمي: “أشعر أن هناك لاعبين رائعين هنا، وهي فرصة رائعة لي للمجيء والانضمام إلى هؤلاء اللاعبين، والارتباط بهم من أجل التقدم”.

وسجل إيزي مع كوينز بارك رينجرز 20 هدفا في 112 مباراة في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي (الشامبيونشيب)، كما مثل المنتخب الإنجليزي تحت 20 عاما وتحت 21 عاما.

وقال رئيس النادي ستيف باريش “نحن سعداء لأن إيزي فضل التوقيع معنا على الأندية الأخرى التي كانت مهتمة به، ونحن نشعر أن هذا هو النادي المناسب له لمواصلة تطوره”.

..