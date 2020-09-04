رياضة | تشيلسي على بعد خطوة لضم كاي هافيرتز

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 4 سبتمبر 2020 02:11 مساءً - انت الان تقراء خبر تشيلسي على بعد خطوة لضم كاي هافيرتز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح نادي تشيلسي الإنجليزي على بعد خطوة من ضم اللاعب الألماني الشاب كاى هافيرتز من صفوف نادي بايرليفركوزن الألماني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت تقارير صحفية انجليزية اليوم أن اللاعب الألماني كاى هافيرتز اجتاز الفحوصات الطبية بنادي تشيلسي يوم الأحد الماضي فى العاصمة الإنجليزية لندن.

وأضافت التقارير انه يتبقي خطوات بسيطة ليتم الإعلان الرسمي عن الصفقة التي ستكلف نادي تشيلسي الإنجليزي مبلغ قدره 80 مليون جنيه إسترليني لصالح نادي بايرليفركوزن الألماني.

يذكر أن كاى هافيرتز سيكون خامس صفقات نادي تشيلسي الإنجليزي هذا الموسم بعد ضم كل من حكيم زياش وتيمو فيرنر وتياجو سيلفا بالإضافة إلي الظهير الأيسر بن تشيلويل.ر