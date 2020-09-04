رياضة | موعد عودة سعد سمير للتدريبات الجماعية في الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 4 سبتمبر 2020 02:11 مساءً - انت الان تقراء خبر موعد عودة سعد سمير للتدريبات الجماعية في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعود سعد الدين سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى المشاركة في التدريبات الجماعية مع الفريق الأحمر بعد شهر ونصف.

ويغيب سعد سمير عن المشاركة مع الأهلي منذ ديسمير الماضي بعدما تعرض مدافع الفريق الأحمر للإصابة بقطع في وتر إكيليس خلال إحدى مباريات الأهلي بدوري أبطال إفريقيا.

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ويؤدي سعد سمير المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة التي تعرض لها وأبعدته عن الفريق منذ ١٠ أشهر تقريبا.

ويرفض الجهاز الطبي بالأهلي استعجال عودة اللاعب للتدريبات الجماعية، خاصة وأنه غير مقيد في قائمة الفريق الأحمر حيث تم رفع اسمه في شهر يناير الماضي، ويقوم الجهاز الطبي بتجهيزه للموسم الجديد.

ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.