رياضة | مرتضي منصور يقود مفاوضات الزمالك لضم دونجا

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 4 سبتمبر 2020 02:11 مساءً - انت الان تقراء خبر مرتضي منصور يقود مفاوضات الزمالك لضم دونجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقود مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك المفاوضات مع نبيل عماد دونجا نجم نادي بيراميدز من أجل الحصول على خدمات اللاعب بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وترغب إدارة نادي الزمالك في إتمام صفقة نبيل عماد دونجا بشكل نهائي خلال الميركاتو الصيفي القادم، من أجل تدعيم وسط ملعب الفريق في ظل إصابة محمود عبدالعزيز وتراجع مستوى محمد حسن وابتعاده عن التشكيل الأساسي لباتريس كارتيرون.

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ويتولى مرتضي منصور المفاوضات مع سالم الشامسي مالك نادي بيراميدز، من أجل إتمام الصفقة لصالح نادي الزمالك بشكل رسمي بناء على طلب باتريس كارتيرون الذي يرغب في إتمام صفقة دونجا بشكل رسمي.

وأشارت تقارير صحفية خلال الفترة الماضية، عن رغبة نادي بيراميدز في الحصول على خدمات مصطفى محمد إضافة إلي مليون دولار مقابل رحيل نبيل عماد دونجا إلى صفوف نادي الزمالك بشكل نهائي مع نهاية الموسم الجاري.

ويبتعد نبيل عماد دونجا عن التشكيل الأساسي للكرواتي انتي تشاتشيتش، بسبب اعتماده على الثنائي محمد فتحي إضافة إلى محمود حمادة في مركز وسط الملعب مع وجود مساندة من جانب أحمد توفيق خلال الجولات التي يخوضها الفريق السماوي في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وبطولة كأس الاتحاد الافريقي الكونفدرالية.