الامارات | المنتخب السوري يعسكر في الإمارات أكتوبر المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب السوري يعسكر في الإمارات أكتوبر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وسائل إعلام سورية، عن انتهاء المنتخب السوري الأول لكرة القدم، أمس الخميس، سلسلة معسكراته المحلية، بقيادة مدربه الجديد التونسي نبيل معلول، وأن المنتخب بصدد التوجه إلى الإمارات في أكتوبر المقبل لخوض معسكر خارجي ضمن استعدادات "نسور قاسيون" لخوض ما تبقى له من مباريات ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وآسيا 2023، المقرر استكمالها في مارس 2021.

وقال موقع "أثر برس": "إن الدعوة ستوجه إلى جميع اللاعبين السوريين المحترفين في الخارج، للانتظام في المعسكر الخارجي المقرر أقامته في الإمارات، ويتخلله تجربة ودية تجمع منتخب "نسور قاسيون" مع نظيره الكويتي، في تجربة تمثل المباراة الأولى للمنتخب السوري تحت قيادة مدربه التونسي نبيل معلول".

ويتصدر المنتخب السوري بالعلامة الكاملة ورصيد 15 نقطة، مجموعته الأولى ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022، وآسيا 2023، وتأتي صدارة منتخب "النسور" بفارق ثمانية نقاط عن ملاحقيه المنتخبين الصيني والفليبيني المتشاركين المركز الثاني، فيما يحتل منتخب جزر المالديف المركز الرابع برصيد ستة نقاط، ومنتخب "غوام" المركز الخامس والأخير برصيدٍ خالٍ من النقاط. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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