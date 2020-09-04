شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة ومحافظ الشرقية يشاركان في ماراثون دراجات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يرافقه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، صباح اليوم الجمعة، في فعاليات ماراثون دراجات تحت شعار «رياضك مناعتك»، الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة بمدينة الزقازيق، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية، وبمشاركة شباب محافظة الشرقية
بدأ الماراثون في تمام الساعة التاسعة صباحاً من أمام قصر ثقافة الزقازيق، بمشاركة شباب المديرية وطلاب وطالبات كليتي التربية الرياضية «بنين بنات»
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
99,425
-
تعافي
75,415
-
وفيات
5,479
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الرياضة ومحافظ الشرقية يشاركان في ماراثون دراجات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.