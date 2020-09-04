شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة ومحافظ الشرقية يشاركان في ماراثون دراجات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يرافقه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، صباح اليوم الجمعة، في فعاليات ماراثون دراجات تحت شعار «رياضك مناعتك»، الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة بمدينة الزقازيق، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية، وبمشاركة شباب محافظة الشرقية

بدأ الماراثون في تمام الساعة التاسعة صباحاً من أمام قصر ثقافة الزقازيق، بمشاركة شباب المديرية وطلاب وطالبات كليتي التربية الرياضية «بنين بنات»