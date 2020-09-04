شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتعاقد مع المحترفة البرازيلية «ناتاليا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال رؤوف عبدالقادر، مدير عام النشاط الرياضي، إن الأهلي تعاقد مع البرازيلية «ناتاليا فيرنانديز» لتنضم إلى صفوف الفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة بالنادي. وأوضح أن اللاعبة وقّعت على عقود الانتقال لاستكمال الموسم الجاري، وانتظمت في التدريبات تحت قيادة حمدي الصافي، المدير الفني. وأشار «عبدالقادر» إلى أن التعاقد مع اللاعبة البرازيلية جاء بعد ترشيحها من جانب الجهاز الفني، خاصة أن سيرتها الذاتية مميزة، وستمثل إضافة للفريق خلال الفترة المقبلة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 99,425

تعافي 75,415

وفيات 5,479

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