أشرف توفيق: الرهان على روح الفانلة الحمراء في دوري السوبر للسلة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أشرف توفيق، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي، إنه يراهن على روح الفانلة الحمراء في ظهور لاعبي فريقه بصورة طيبة خلال المواجهات الخمس، التي سوف تجمعه بنظيره فريق الاتحاد السكندري، في إطار منافسات الدور النهائي من بطولة دوري السوبر للمحترفين.
وتحدث توفيق خلال المؤتمر الصحفي، الذي أقامه الاتحاد المصري لكرة السلة، استعدادًا للدور النهائي، مؤكدًا أن الجهاز الفني كان حريصًا خلال الأيام الماضية على تصحيح الأخطاء التي ظهرت في مواجهة الاتحاد بنهائي بطولة كأس مصر، وأن الفريق يعاني من وجود أكثر من لاعب مصاب، وهو ما يؤثر على الحسابات الفنية.
وأضاف أن أحمد السلعاوي يشكو من رشح في الركبة نتيجة قرحة سابقة، إلى جانب معاناة إبراهيم الجمال من آلام العضلة الخلفية، حيث يسعى إلى تجهيزه للحاق بالمباريات القادمة، مشيرًا إلى أن فترة توقف المسابقات بسبب فيروس كورونا أثرت بشكل سلبي على مستوى الجميع، وكان الفريق بحاجة إلى فترة أطول من التدريب على الصالة للوصول إلى مستوى الجاهزية المطلوب.
وألمح «توفيق» إلى أن الجهاز الفني عمل على تخفيف الضغوط عن اللاعبين، إلى جانب تصحيح الأخطاء من أجل تقديم أفضل ما يمكن في المواجهات التي تجمعه بفريق الاتحاد.
وأكد المدير الفني أن بطولة دوري السوبر تمثل هدفًا رئيسيًّا للفريق، وأن اللاعبين يؤدون بروح قتالية عالية من أجل الفوز باللقب وإسعاد الجماهير.
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