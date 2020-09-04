شكرا لقرائتكم أحمد حسن: سلمت كأس الأمم فى 2011.. وياريتنى كنت احتفظت به بدلا من ضياعه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد حسن نجم الأهلى والزمالك وعميد لاعبى العالم، أنه قام بتسليم كأس الأمم الأفريقية فى 2011، بعدما تواجد معه فى منزله بصفته قائد المنتخب، لالتقاط صور تذكارية للاعبين والجهاز وبعض الرعاة وقتها، وبعدها قام بتسليمه لخزينة اتحاد الكرة.

وكشف أحمد حسن "الصقر" فى تصريحات لـ"سوبر كروة" قائلا: "يا ريتنى كنت احتفظت بكأس الأمم فى منزلى بدلا من ضياعه، ومتعجب من سؤالى عن الكأس بعد 9 سنوات وتواجد مجلسين، إلى جانب وجود اللجنة منذ عام وشهرين، وتبحث عن الكأس الأن.

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أضاف عميد لاعبى العالم: "متعجب أيضا من تسريب هذا الخبر من اللجنة الخماسية باتحاد الكرة لوسائل الإعلام فى تلك التوقيت، كاشفا أن هناك أحد أعضاء اللجنة قام بالاتصال به منذ فترة وأبلغه بأن هناك تجديدات داخل مقر اتحاد الكرة وسيتم تخصيص مكان لجوائز المنتخبات، ومنها وضع صورة لى بكأس أمم افريقيا على الجدران داخل الاتحاد وتم سؤالى بعدها خلال المكالمة من هذا العضو عن كأس الأمم فأبلغته بأن الكأس سلمته فى 2011، وقال لى " ياريتك ما سلمته .. الكأس مش فى الاتحاد ".