مباراة الأهلي ضد وادي دجلة اليوم لحظة بلحظة عبر الخليج 365

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جدة - عمرو شويل الأهلي ضد وادي دجلة



يخوض فريق الأهلي اختباراً قوياً في تمام الثامنة من مساء اليوم الجمعة، عندما يواجه نظيره وادى دجلة بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدورى الممتاز.

ويدخل المارد الأحمر مواجهة الليلة بدافع واحد هو الفوز من أجل مواصلة رحلة حصد لقب الدورى الذى يتربع الفريق على قمّته حالياً كما يسعى الأحمر للفوز الليلة من أجل استمرار الخروج من "صدمة" الخسارة من الزمالك التى تعرض لها الفريق قبل جولتين بثلاثة أهداف لهدف ثم فاز بعدها على الجونة والمصرى بهدف نظيف وثنائية نظيفة على التوالي.

الأهلي ضد وادي دجلة

الأهلى فى صدارة جدول الترتيب برصيد 62 نقطة من 23 مباراة فاز فى 20 وتعادل فى 2 وخسر لقاء وحيد وسجل 56 هدفاً مقابل 8 فى شباكه.

فى المقابل وادى دجلة فى المركز الحادى عشر برصيد 26 نقطة من 23 مباراة أيضاً تفوق فى 6 مباريات وتعادل فى 8 وخسر 9 وسجل 24 هدفاً وعليه 30.

الأهلي ووادي دجلة.. إخماد فتنة كهربا في الجزيرة



يحتاج الأهلي الفوز الليلة أيضاً من أجل إخماد أزمة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق التى إشتعلت خلال الساعات الماضية بسبب مشادة بين اللاعب وزميله بالفريق محمد الشناوي وتسببت في تغريم كهربا مليون جنيه لذا فأن الأهلي بحاجة للفوز الليلة من أجل تخطي هذه الأزمة ومواصلة لإنتصارات المحلية قبل الصدام الافريقي المُرتقب يوم 26 سبتمبر الجاري أمام الوداد المغربي بملعب الأخير في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

يستعيد الاهلي في مواجهة الليلة ، أحمد فتحي الذى غاب عن لقاء المصري للأيقاف فيما تبدو حظوظ المالي آليو ديانج صعبة للغاية في الظهور بسبب وصوله متأخراً من بلاده لتجديد جواز سفره حيث سافر قبل لقاء المصري الذى غاب عنه للأيقاف ، فيما يغيب عن المباراة عمرو السولية للإصابة في العضلة الأمامية.

وتبدو أوراق الاهلي في مباراة الليلة "محفوظة" للجميع وهي السنغالي آليو بادجي نجم الفريق الفترة الأخيرة وقفشة وعلى معلول وأحمد الشيخ وأجاي وحمدي فتحي الحارس المُتميّز محمد الشناوي.

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الأهلي ضد وادي دجلة.. التشكيل المتوقع للأهلي



استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على التشكيل المتوقع أن يبدأ به مباراة دجلة والمكون من

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وايمن اشرف ومحمود وحيد

الوسط: حمدي فتحي وأحمد فتحي وافشة

الهجوم: احمد الشيخ وجونيور أجايي واليو بادجي

الأهلي ضد وادي دجلة.. فوز الأحمر بالثلاثة



موعد مباراة الأهلي القادمة.. انتهت مواجهة الدور الاول بين الفريقين بفوز الأهلى بثلاثة أهداف دون رد سجلها رمضان صبحى ووليد ازارو وأحمد الشيخ فى اللقاء الذى أقيم بالجولة السابعة للدورى على ستاد السلام فى 11 ديسمبر 2019 .

الأهلي ووادي دجلة.. الأحمر يحصد 6 نقاط



موعد مباراة الأهلي القادمة.. منذ عودة مسابقة الدورى من التجميد بسبب جائحة كورونا لعب الأهلى 6 مباريات حصد 13 نقاط بالفوز على انبى بهدفين ثم التعادل مع الإنتاج الحربى بهدف لكل فريق ثم الفوز على أسوان بثلاثية دون رد ثم الخسارة من الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم الفوز على الجونة بهدف دون رد ثم الفوز على المصرى البورسعيدى بهدفين دون رد.

يدخل وادى دجلة مباراة الليلة وسط ظروف جيدة فالفريق حقق نتائج مُتميّزة فى الفترة الأخيرة وتحديداً فى مرحلة " ما بعد كورونا"، فقد خاض 5 مباريات، فاز فى 3 وتعادل فى اثنتين، وحصد 11 نقطة من أصل 15.