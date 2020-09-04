شكرا لقرائتكم الأهلى ضد وادي دجلة.. التشكيل المتوقع للأحمر أمام الغزلان اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، على التشكيل الذى سيخوض به مباراة وادى دجلة المقرر لها الثامنة مساء اليوم، الجمعة باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 24 من بطولة الدورى الممتاز، ويضم التشكيل المتوقع للأهلى فى مباراة الليلة، كلاً من : محمد الشناوى ومحمد هانى ورامى ربيعة وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد مجدى قفشة وحمدى فتحى وجونيور أجايى وأحمد الشيخ وأليو بادجى ومروان محسن.

ويفتقد الأهلى فى مباراة دجلة كلا من عمرو السولية للإصابة بشد فى العضلة الأمامية تعرض لها فى مباراة المصرى بالجولة الماضية التى فاز فيها الأهلى بثنائية نظيفة، وعلى معلول للأيقاف بعدما حصل على إنذار ثالث فى لقاء المصرى بجانب إستمرار غياب محمود كهربا للأيقاف بسبب أحداث مباراة السوبر وإستمرار غياب كلاً من محمود متولى محسين الشحات ومحمد محمود للإصابة.

وخاض الأهلى 1608 مباراة طوال تاريخه فى الدورى فاز فى 1087 وتعادل فى 352 وخسر 169 وأحرز 2859 هدفاً مقابل 998 فى شباكه وحصد 3106 نقطة.

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لعب وادى دجلة 276 مباراة طوال تاريخه فى الدورى فاز فى 84 وتعادل فى 87 وخسر 105 مباراة وسجل 309 هدفاً مقابل 336 هدفاً وجمع 339 نقطة.

محمود الخطيب وحسام حسن فى صدارة هدافى الأهلى طوال تاريخه فى الدورى برصيد 109 هدفاً لكلاً منهما.

النيجيرى ستانلى أوهاويتشى الهداف الأول لوادى دجلة فى مسابقة الدورى برصيد 27 هدفاً ثم السنغالى إبراهيما نداى والسورى عبد الفتاح الأغا برصيد 20 و19 هدفاً.