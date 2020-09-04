شكرا لقرائتكم الونش يخضع لأشعة اليوم لتحديد حجم الإصابة وموقفه من مواجهة الجيش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجرى محمود حمدى الونش، مدافع الزمالك، أشعة خلال الساعات المقبلة، لتحديد حجم الإصابة التى لحقت به فى الركبة، لتحديد موقفه من التواجد فى مواجهة طلائع الجيش من عدمه، فى المباراة التى ستقام فى الثامنة والنصف من مساء بعد غد الأحد، على ستاد القاهرة الدولى، فى إطار الجولة الـ25 من منافسات بطولة الدورى الممتاز، والتى يدخلها الزمالك منتعشًا بانتصاراته الأخيرة والتى كان آخرها الفوز على بيراميدز فى الجولة الماضية بثنائية نظيفة.

وغادر الونش مباراة الزمالك الأخيرة أمام بيراميدز، مصابا فى اللقاء الذى أقيم أمس الخميس، على ستاد الدفاع الجوى، حيث قام جهاز الفريق الأبيض باستبداله فى الشوط الثانى والدفع بمحمد عبد الغنى بدلا منه وكشفت الفحوصات المبدئية، التى خضع لها الونش عن معاناته من كدمة فى الركبة، إلا أن اللاعب سيخضع لأشعة لتحديد حجم تلك الإصابة ومدى إمكانية تواجده فى لقاء طلائع الجيش من عدمه.

وقرر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفني، خوض الفريق تدريباته عصر اليوم الجمعة، مع خضوع الأساسيين فى لقاء بيراميدز لتدريبات استشفائية مع إقامة مران بدنى قوى للاعبين البدلاء والمستبعدين من أجل تجهيز جميع اللاعبين لمواجهة طلائع الجيش المقبلة التى يسعى الأبيض فيها إلى مواصلة انتصاراته.

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ومن المقرر أن يخضع لاعبى الزمالك، لتحليل الدم المسمى بإجراء الكاشف السريع "Rapid Test"، على هامش مران اليوم، من أجل الاطمئنان على سلامة اللاعبين وحال وجود أية شكوك فى إصابة أى لاعب بفيروس كورونا يتم خضوع ذلك اللاعب لمسحة كورونا "PCR" من أجل التأكد التام من إصابته من عدمه بالفيروس.