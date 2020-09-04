الإسماعيلى ضد المقاصة .. كل ما تريد معرفته عن مواجهة الدوري اليوم

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جدة - عمرو شويل يسدل الستار اليوم الجمعة على منافسات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز العائدة بعد توقف طويل منذ مارس الماضى بسبب جائحة كورونا، حيث يستضيف مصر المقاصة نظيره الإسماعيلى فى تمام الخامسة عصراً على ستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر فى مواجهة صعبة للفريقين.

*نتيجة آخر مباراة للمقاصة والإسماعيلى فى الدوري



يدخل الإسماعيلى مباراة اليوم بعد الخسارة من الاتحاد السكندرى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل مصر المقاصة مع حرس الحدود بهدف لكل فريق فى نفس الجولة .

*ترتيب المقاصة والاسماعيلى فى جدول الدوري



ويحتل مصر المقاصة المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 24 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 9 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 25 هدفاً وتلقت شباكه 32 هدفاً فيما يحتل الاسماعيلى المركز الثامن فى جدول ترتيب الدوري، برصيد 27 نقطة، جمعهم من 22 لقاء، فاز فى 7 وتعادل فى 6 وخسر 9، وسجل الفريق 23 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 28 هدفًا ولايزال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى*تاريخ مواجهات المقاصة والاسماعيلى

تاريخيا يمكن تقسيم مواجهات الفريقين إلى جزءين الأول استمر حتى نهاية موسم 2014/2015 حيث فشل المقاصة فى تحقيق أى فوز فى خمس مواجهات كاملة، وكانت أول أربع مواجهات قد انتهت جميعها بالتعادل.

وفوز وحيد للدراويش على المقاصة فى المواجهة الخامسة بهدفين دون رد بالفيوم 2014/2015 سجلهما عمر الوحش وكينيث.

والثانية بداية من موسم 2015/2016، ونجح خلالها أبناء الفيوم فى تحقيق 4 انتصارات متتالية وفى الموسم قبل الماضى رد الإسماعيلى اعتباره وفاز ذهابا وإيابا، أولا خارج ملعبه 4/1، ثم بملعبه بهدفين مقابل هدف.

وفى العام الماضي، حقق الإسماعيلى فوزه الثالث على التوالي، بهدف دون رد سجله المدافع الغانى ريتشارد بافور، والتى أقيمت بإستاد الإسماعيلية، وتعادلا فى الدور الثانى سلبيا

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فى المواجهات الـ14 الماضية، فاز الاسماعيلى فى 5 مباريات وفاز المقاصة فى 4 لقاءات، وتعادلا فى 5 مباريات، تفوق الإسماعيلى تهديفيا بتسجيل 20 هدفا مقابل 17 هدفا للفريق الفيومي.

وانتهت مواجهة الدور الاول لدورى هذا الموسم بفوز الاسماعيلى بهدفين دون رد سجلهما محمد الشامى ومحمد هاشم فى اللقاء الذى أقيم بالجولة السابعة للمسابقة على ستاد الاسماعيلية فى 11 ديسمبر 2019.

*جهاز الاسماعيلى يبحث عن تصحيح الاوضاع وجلال يفتش عن النقاط الثلاث



وطالب الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى لاعبيه بتصحيح الأوضاع واستعادة الانتصارات للتقدم فى سباق مراكز الدورى ومصالحة الجماهير الغاضبة بعد الخسارة من زعيم الثغر فيما شدد إيهاب جلال المدير الفنى لمصر المقاصة على لاعبيه ضرورة الظفر بالنقاط الثلاث لإستعادة النتائج الجيدة والتخلص من شبح الهبوط ومراكز القاع فى المسابقة المحلية.

*التشكيل المتوقع للمقاصة والاسماعيلى



ويبدو التشكيل المتوقع للمقاصة أمام الاسماعيلى مكون من :"محمود حمدى وحسنى فتحى وأحمد مودى ومحمد دبش وعاصم سعيد وأحمد محسن وصلاح ريكو ومحمد تونى ومحمد إبراهيم وشميلس بيكلى وعمرو مرعي".

ويبدو التشكيل المتوقع للإسماعيلى أمام المقاصة مكون من :"محمد مجدى - أحمد أيمن – إبراهيم أبو اليزيد – محمد هاشم – أسامة إبراهيم- عماد حمدى – عمر الوحش - بيكيتى سيلفا – أحمد مدبولى – عبد الرحمن مجدى – شيلونجو".