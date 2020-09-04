شكرا لقرائتكم زوجة مصطفى محمد عن هدفه في بيراميدز: الهداف هداف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنأت حياة سلامة زوجها مصطفى محمد مهاجم الزمالك والمنتخب الأولمبى على هدفه فى شباك بيراميدز عبر حسابها على تويتر، حيث نشرت صورتها مع زوجها وعلقت: "الهداف هداف".

وحسم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك صراع وصافة الدورى بعد فوز على بيراميدز بهدفين نظيفين أحرزهما مصطفى محمد فى الدقيقة 40 وكاسونجو فى الدقيقة 81 خلال المواجهة التى أقيمت بينهما على ملعب الدفاع الجوى فى إطار مباريات الجولة 24 من الدورى الممتاز.

على الجانب الأخر، كشف أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، عن اقتراحه بسفر فريقى الزمالك والأهلى على متن طائرة خاصة للذهاب إلى المغرب، استعدادًا لمواجهتى الرجاء والوداد المغربيين على الترتيب فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، وقال فى تصريحات تليفزيونية: "اقترحت سفر الفريقين مع بعضهما، كونهما ناديين مصريان ويجب أن يظهرا بمظهر جيد".

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وجه أحمد مرتضى منصور تساؤلًا حول من سيتحمل قيمة الغرامة التى تم توقيعها على محمود عبد المنعم كهربا بعد رحيله عن النادي، هل سيتحملها اللاعب أم سيسددها النادى الأهلي، مضيفاً: "أشم رائحة إبعاد الأهلى عن الأزمة، لأن فى حالة رحيل اللاعب بنهاية الموسم، من سيدفع الغرامة".

وشدد عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، على صعوبة التعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا مرة أخري، فى حالة رحيله عن الاهلى، مؤكداً: "كهربا هرب من الزمالك من أجل الانتقال للأهلي، فليس من الطبيعى بعد ذلك عودته مرة أخرى للنادي، "مش عايز كهربا يمشى من الاهلي، علشان يدفع الغرامة".