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جدة - عمرو شويل اخبار الدوري المصري اليوم



نستعرض أبرز اخبار الدوري المصري اليوم الجمعة، في اطار استعداد فرق الدوري لاستكمال منافسات الجولة 24 من عمر المسابقة والتحضير للجولة الـ25 من عمر الدوري.

اخبار الدوري المصري اليوم.. التشكيل المتوقع للأهلي ضد وادي دجلة



اخبار الدوري المصري اليوم.. استقر السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، على التشكيل الذى سيخوض به مباراة وادى دجلة المقرر لها الثامنة مساء اليوم، الجمعة باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 24 من بطولة الدورى الممتاز، ويضم التشكيل المتوقع للأهلى فى مباراة الليلة، كلاً من : محمد الشناوى ومحمد هانى ورامى ربيعة وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد مجدى قفشة وحمدى فتحى وجونيور أجايى وأحمد الشيخ وأليو بادجى ومروان محسن.

ويفتقد الأهلى فى مباراة دجلة كلا من عمرو السولية للإصابة بشد فى العضلة الأمامية تعرض لها فى مباراة المصرى بالجولة الماضية التى فاز فيها الأهلى بثنائية نظيفة، وعلى معلول للأيقاف بعدما حصل على إنذار ثالث فى لقاء المصرى بجانب إستمرار غياب محمود كهربا للأيقاف بسبب أحداث مباراة السوبر وإستمرار غياب كلاً من محمود متولى محسين الشحات ومحمد محمود للإصابة.

اخبار الدوري المصري اليوم.. المقاولون يجرى تحاليل "رابيد تيست" غدا استعدادا لمواجهة وادى دجلة



اخبار الدوري المصري اليوم.. يجرى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، والجهاز الفنى بقيادة عماد النحاس، غداَ السبت، لتحليل "رابيد تيست"، للكشف عن فيروس كورونا وذلك قبل 48 ساعة من مباراة الفريق مع وادى دجلة، والتى يستضيفها استاد بتروسبورت فى تمام السادسة من مساء الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة 25 من عمر مسابقة الدورى العام.

وكان المقاولون العرب قد حقق فوزاً مثيراً بعشرة لاعبين على فريق المصرى البورسعيدى بهدفين نظيفين فى المباراة التى أقيمت بينهما على ستاد برج العرب فى الجولة 24 للدوري، ولعب المقاولون العرب بعشرة لاعبين بعد طرد لاعب خط الوسط عبد العزيز موسى فى الدقيقة الثالثة لعرقلته المهاجم النيجيرى اوستن اموتو.

حيث تقدم للمقاولون نجمه الكولومبى لويس ادوارد فى الدقيقة 19 وأضاف البديل محمد عصام الهدف الثانى فى الدقيقة 72.

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اخبار الدوري المصري اليوم.. الونش يخضع لأشعة اليوم لتحديد حجم الإصابة وموقفه من مواجهة الجيش



اخبار الدوري المصري اليوم.. يجرى محمود حمدى الونش، مدافع الزمالك، أشعة خلال الساعات المقبلة، لتحديد حجم الإصابة التى لحقت به فى الركبة، لتحديد موقفه من التواجد فى مواجهة طلائع الجيش من عدمه، فى المباراة التى ستقام فى الثامنة والنصف من مساء بعد غد الأحد، على ستاد القاهرة الدولى، فى إطار الجولة الـ25 من منافسات بطولة الدورى الممتاز، والتى يدخلها الزمالك منتعشًا بانتصاراته الأخيرة والتى كان آخرها الفوز على بيراميدز فى الجولة الماضية بثنائية نظيفة.

وغادر الونش مباراة الزمالك الأخيرة أمام بيراميدز، مصابا فى اللقاء الذى أقيم أمس الخميس، على ستاد الدفاع الجوى، حيث قام جهاز الفريق الأبيض باستبداله فى الشوط الثانى والدفع بمحمد عبد الغنى بدلا منه وكشفت الفحوصات المبدئية، التى خضع لها الونش عن معاناته من كدمة فى الركبة، إلا أن اللاعب سيخضع لأشعة لتحديد حجم تلك الإصابة ومدى إمكانية تواجده فى لقاء طلائع الجيش من عدمه.

اخبار الدوري المصري اليوم.. اتحاد الكرة يحقق فى اختفاء كأس أمم أفريقيا من خزينة اتحاد الكرة



اخبار الدوري المصري اليوم.. فتح مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، تحقيقا موسعا فى واقعة اختفاء كأس الأمم الأفريقية من خزينة اتحاد الكرة، والتى احتفظت بها مصر وتم البحث عنه ولا أحد يعلم مكانه حتى الآن، بعد رغبة اللجنة الخماسية فى عمل متحف بمقر الجبلاية ووضع كأس الأمم الأفريقية وقمصان المنتخب ولكنهم فوجئوا بعدم وجود الكأس.

قام مسئولو اللجنة الخماسية بالبحث عن الكأس فأبلغهم موظف بأنها مع أحمد حسن كابتن منتخب مصر السابق، والذى شارك مع منتخب مصر فى البطولات الأفريقية الثلاث المتتالية التى فاز بها الفراعنة فى 2006 و2008 و2010 فى عهد حسن شحاتة المدير الفنى ليحتفظ الاتحاد بالكأس مدى الحياة، قبل أن يؤكد أحمد حسن أنه لم يأخذ كأس الأمم الأفريقية كما يتردد، ليقرر مسئولو الجبلاية التحقيق فى الواقعة والبحث عن كاس الأمم.