شكرا لقرائتكم خبر عن "الونش" يخضع لأشعة لتحديد حجم إصابته فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع محمود حمدى الونش، مدافع الزمالك، لأشعة خلال الساعات المقبلة لتحديد حجم الإصابة التى لحقت به فى الركبة وحسم موقفه من مواجهة طلائع الجيش المقبلة من عدمه، فى المباراة التى ستقام فى الثامنة والنصف مساء بعد غد، الأحد، باستاد القاهرة الدولى، فى إطار الجولة الـ25 من منافسات بطولة الدورى الممتاز، والتي يدخلها الزمالك منتعشًا بانتصاراته الأخيرة وآخرها الفوز على بيراميدز بالجولة الماضية بثنائية نظيفة.

وغادر الونش مباراة الزمالك الأخيرة أمام بيراميدز مصابا فى اللقاء الذى أقيم أمس الخميس، باستاد الدفاع الجوى، وقام جهاز الفريق الأبيض باستبداله فى الشوط الثانى والدفع بمحمد عبد الغنى بدلا منه وكشفت الفحوصات المبدئية التى خضع لها الونش عن معاناته من كدمة فى الركبة، إلا أن اللاعب سيخضع لأشعة لتحديد حجم تلك الإصابة ومدى إمكانية تواجده فى لقاء طلائع الجيش من عدمه.

وقرر الجهاز الفني للزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، خوض الفريق تدريباته عصر اليوم الجمعة، مع خضوع الأساسيين فى لقاء بيراميدز لتدريبات استشفائية مع إقامة مران بدنى قوى للاعبين البدلاء والمستبعدين من أجل تجهيز جميع اللاعبين لمواجهة طلائع الجيش المقبلة التى يسعى الأبيض فيها إلى مواصلة انتصاراته.