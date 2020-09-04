لاعبو المقاولون يخضعون لـ"رابيد تيست" غداً استعداداً لوادى دجلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، والجهاز الفنى بقيادة عماد النحاس، غداً السبت، لتحليل "رابيد تيست" للكشف عن فيروس كورونا قبل 48 ساعة من مباراة الفريق مع وادى دجلة، والتى يستضيفها استاد بتروسبورت فى تمام السادسة مساء الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة 25 من عمر مسابقة الدورى العام.

وكان المقاولون العرب قد حقق فوزاً مثيراً بعشرة لاعبين على فريق المصرى البورسعيدى بهدفين نظيفين فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد برج العرب فى الجولة 24 للدوري، ولعب المقاولون العرب بعشرة لاعبين بعد طرد لاعب خط الوسط عبد العزيز موسى فى الدقيقة الثالثة لعرقلته المهاجم النيجيرى اوستن اموتو.

وتقدم للمقاولون نجمه الكولومبى لويس ادوارد فى الدقيقة 19 وأضاف البديل محمد عصام الهدف الثانى فى الدقيقة 72.

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ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 43 نقطة، حصدها أبناء عماد النحاس من 24 مباراة، حيث فازوا فى 13 لقاء وتعادلوا فى 4 أخرى وتلقوا الهزيمة فى 7 مباريات، وسجل لاعبو المقاولون 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 21 آخرين.

فى سياق آخر، أكد المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، أن عماد النحاس المدير الفنى للفريق عقده ممتد مع المقاولون، مضيفاً فى تصريحات لـ "تلفزيون الخليج 365: عماد النحاس لا يربطنا به عقد ولكن بالكلمة وهو صاحب النادى وله مطلق الحرية وأحب أن أشير إلى أنه إنسان يلتزم بكلمته فقط اشتغل لمدة شهر كامل دون أن يعرف كم راتبه.

واصل: هذا الرجل عندما عرض عليه 3 أضعاف راتبه خارج المقاولون رفض وأعلن أنه مستمر مع الفريق.