شكرا لقرائتكم خبر عن كأس أفريقيا فين؟.. أحمد حسن: "سلمتها فى 2011 وياريتنى احتفظت بيها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد حسن، نجم الأهلى والزمالك وعميد لاعبى العالم، أنه سلم كأس الأمم الأفريقية فى 2011، بعدما تواجدت معه فى منزله بصفته قائد المنتخب لالتقاط صور تذكارية للاعبين والجهاز وبعض الرعاة وقتها، وبعدها سلمها لخزينة اتحاد الكرة.

وقال "الصقر"، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، "ياريتنى كنت احتفظت بكأس الأمم فى منزلى بدلا من ضياعها، ومتعجب من سؤالى عن الكأس بعد 9 سنوات وتواجد مجلسان للجبلاية، إلى جانب وجود اللجنة منذ عام وشهرين، وتبحث عن الكأس الآن".

وأضاف عميد لاعبى العالم، "متعجب أيضاً من تسريب هذا الخبر من اللجنة الخماسية باتحاد الكرة لوسائل الإعلام فى ذلك التوقيت، كاشفاً أن هناك أحد أعضاء اللجنة اتصل به منذ فترة وأبلغه بأن هناك تجديدات داخل مقر اتحاد الكرة وسيتم تخصيص مكان لجوائز المنتخبات، ومنها وضع صورة لى بكأس أمم أفريقيا على الجدران داخل الاتحاد، وتم سؤالى بعدها خلال المكالمة من هذا العضو عن كأس الأمم فأبلغته بأن الكأس سلمتها فى 2011، وقال لى "ياريتك ما سلمتها.. الكأس مش فى الاتحاد".