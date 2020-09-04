شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستفسر عن حقيقة تأجيل نصف نهائى دورى الأبطال أمام الوداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى مسئولو النادى الأهلى اتصالات مع نظرائهم فى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم واتحاد الكرة المصرى، وكذلك السفارة المصرية بالمغرب، لمعرفة مصير مباراتى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربى، بعدما فوجئ الأهلى بأن الاتحاد المغربى للعبة حدد 24 سبتمبر الجارى موعداً لمباراة الرجاء والوداد فى الدورى المغربى، وهو ما أثار لغطاً فى الشارع الكروى المصرى والمغربى باعتبار أن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم سبق وحدد أن الأهلى سيلعب مع الوداد يوم 26 سبتمبر بالمغرب فى ذهاب نصف نهائى دورى الأبطال، فيما يلعب الزمالك مع الرجاء يوم 25 الشهر الجارى فى الدور ذاته ببرج العرب.

ويرغب مسئولو الأهلى فى معرفة حقيقة تغيير موعد نصف نهائى دورى الأبطال، لا سيما أن تقارير إعلامية مغربية تخرج من وقت لآخر بتأكيدات حول اقتراب تغيير موعد مباراتى الأهلى والزمالك مع بطلى المغرب فى نصف نهائى البطولة الأفريقية.

من ناحية أخرى، يترقب مسئولو النادى الأهلى إعلان بيراميدز عن ضم رمضان صبحى، بشكل رسمي، من هدرسفيلد الإنجليزى، وكشف النقاب عن قيمة الصفقة لتجهيز مطالبة رسمية للحصول على حق رعاية اللاعب وإرسالها للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، والتى تتوقف قيمتها على قيمة الصفقة التى من المتوقع أن يصل اجماليها لـ3 ملايين إسترليني.

ورفض رمضان صبحي توقيع عقد جديد مع الأهلى بعد انتهاء فترة اعارته من نادى هدرسفيلد الإنجليزي، حيث أكد الجناح الدولى أنه يُفضل الانتقال لبيراميدز بداية من الموسم المقبل، وتسود حالة من الاستياء داخل الأهلى من رمضان صبحى خاصة أن اللاعب أكد فى أول الأمر، وخلال جلسة خاصة مع محمود الخطيب رئيس النادى أنه يرغب فى البقاء بالأهلي، لتنجح الإدارة الحمراء فى الوصول لاتفاق رسمى بشأن شراء اللاعب من ناديه رسمياً، إلا أن رمضان تراجع بعد أن تلقى عرضاً من بيراميدز يحصل من خلاله على 33 مليون جنيه سنوياً ،فى الوقت الذى توقف عرض الأهلى عند 18 مليون جنيه فقط فى الموسم الواحد.