كيف احتفلت زوجة مصطفى محمد بهدفه فى شباك بيراميدز؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت حياة سلامة، زوجة مصطفى محمد مهاجم الزمالك والمنتخب الأولمبى، بهدفه فى شباك بيراميدز عبر حسابها على تويتر، ونشرت صورتها مع زوجها وعلقت قائلة، "الهداف هداف"، وحسم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك صراع وصافة الدوري بعد فوز على بيراميدز بهدفين نظيفين أحرزهما مصطفى محمد فى الدقيقة 40 وكاسونجو بالدقيقة 81 خلال المواجهة التى جمعتهما على ملعب الدفاع الجوى فى إطار مباريات الجولة 24 من الدوري الممتاز.
على الجانب الآخر، كشف أحمد مرتضي منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن اقتراحه بسفر فريقى الزمالك والأهلى على متن طائرة خاصة للذهاب إلى المغرب استعدادًا لمواجهتي الرجاء والوداد المغربيين على الترتيب فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وقال فى تصريحات تليفزيونية، "اقترحت سفر الفريقين مع بعضهما، كونهما ناديين مصريان ويجب أن يظهرا بمظهر جيد".
وجه أحمد مرتضي منصور تساؤلًا حول من سيتحمل قيمة الغرامة التى تم توقيعها على محمود عبد المنعم كهربا بعد رحيله عن النادى، هل سيتحملها اللاعب أم النادى الأهلي، قائلا، "أشم رائحة إبعاد الأهلي عن الأزمة، لأنه فى حالة رحيل اللاعب بنهاية الموسم من سيدفع الغرامة".
وشدد عضو مجلس إدارة نادى الزمالك على صعوبة التعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا مرة أخرى فى حال رحيله عن الأهلى، قائلا، "كهربا هرب من الزمالك من أجل الانتقال للأهلي، فليس من الطبيعى بعد ذلك عودته مرة أخرى للنادى"، مضيفا، "مش عايز كهربا يمشى من الأهلي، علشان يدفع الغرامة".
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