شكرا لقرائتكم خبر عن كيف احتفلت زوجة مصطفى محمد بهدفه فى شباك بيراميدز؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت حياة سلامة، زوجة مصطفى محمد مهاجم الزمالك والمنتخب الأولمبى، بهدفه فى شباك بيراميدز عبر حسابها على تويتر، ونشرت صورتها مع زوجها وعلقت قائلة، "الهداف هداف"، وحسم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك صراع وصافة الدوري بعد فوز على بيراميدز بهدفين نظيفين أحرزهما مصطفى محمد فى الدقيقة 40 وكاسونجو بالدقيقة 81 خلال المواجهة التى جمعتهما على ملعب الدفاع الجوى فى إطار مباريات الجولة 24 من الدوري الممتاز.

على الجانب الآخر، كشف أحمد مرتضي منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن اقتراحه بسفر فريقى الزمالك والأهلى على متن طائرة خاصة للذهاب إلى المغرب استعدادًا لمواجهتي الرجاء والوداد المغربيين على الترتيب فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وقال فى تصريحات تليفزيونية، "اقترحت سفر الفريقين مع بعضهما، كونهما ناديين مصريان ويجب أن يظهرا بمظهر جيد".