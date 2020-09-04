شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. 20 معلومة عن مباراة الأهلى ووادى دجلة قبل مواجهة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُسدل الستار مساء اليوم، الجمعة على منافسات الجولة 24 بالموسم رقم 61 لمسابقة الدورى الممتاز المصرى بمواجهتين تجمع الأولى بين مصر للمقاصة صاحب المركز الرابع عشر برصيد 24 نقطة مع الإسماعيلى الذى يحتل المرتبة الثامنة برصيد 27 نقطة، ويقام اللقاء على ملعب المقاولون العرب فى الخامسة بصافرة الحكم أحمد العدوى.

أما المباراة الختامية لهذه الجولة فيشهدها استاد القاهرة الدولى فى الثامنة مساءً وتجمع الأهلى مع وادى دجلة، ونستعرض أبرز أرقام الفريقين والمواجهات المشتركة بينهما ..

1- الأهلى فى صدارة جدول الترتيب برصيد 62 نقطة من 23 مباراة فاز فى 20 وتعادل فى 2 وخسر لقاءً وحيداً وسجل 56 هدفاً مقابل 8 فى شباكه.



2- وادى دجلة فى المركز الحادى عشر برصيد 26 نقطة من 23 مباراة أيضاً تفوق فى 6 مباريات وتعادل فى 8 وخسر 9 وسجل 24 هدفاً وعليه 30.



3- جمع الأهلى 13 نقطة من 6 مباريات بعد استئناف الدورى بنسبة مئوية بلغت 72.2%.



4- حصد وادى دجلة 11 نقطة من 5 مباريات بعد عودة المسابقة بنسبة 73.3%.



5- 15 مباراة جمعت الطرفين منذ صعود دجلة موسم 2010 – 2011.



6- الأرقام تعطي أفضلية كبيرة للأهلي بـ 11 انتصارا و19 هدفاً مقابل فوز وحيد و6 أهداف لدجلة و3 تعادلات آخرها (1 – 1) فى الجولة 15 موسم 2017 – 2018 عندما تقدم عبد الله السعيد للأهلي من ركلة جزاء في الدقيقة 61 وتعادل أحمد الشناوي لدجلة بعدها بدقيقة واحدة.



7- وليد سليمان الهداف الأول للأهلي برصيد 7 أهداف يليه جونيور أجايي وحسين الشحات برصيد 5 أهداف.



8- مروان حمدى فى صدارة هدافي دجلة برصيد 6 أهداف يليه بفارق هدف واحد رجب عمران.

Advertisements



9- محمد مجدي "قفشه" أفضل صناع الأهداف في الأهلي برصيد 7 تمريرات يليه علي معلول بـ 6 تمريرات.



10- الغاني إسحق يعقوبو أفضل صانع أهداف في دجلة برصيد 7 تمريرات حاسمة.



11- دجلة الفريق الوحيد رفقة طلائع الجيش الذي لم يخسر أي مباراة منذ عودة النشاط بعد توقف كورونا.



12- اليوناني نيكوديموس بابا فاسيلو (50 سنة) تولى قيادة دجلة في 21 فبراير 2020 خلفاً لمواطنه تاكيس جوناس.



13- قاد بابا فاسيليو دجلة في 6 مباريات فاز في 3 وتعادل في 3 ولم يخسر على الإطلاق.



14- خاض الأهلي 1608 مباراة طوال تاريخه في الدوري فاز في 1087 وتعادل في 352 وخسر 169 وأحرز 2859 هدفاً مقابل 998 في شباكه وحصد 3106 نقطة.



15- لعب وادي دجلة 276 مباراة طوال تاريخه في الدوري فاز في 84 وتعادل في 87 وخسر 105 مباراة وسجل 309 هدفاً مقابل 336 هدفاً وجمع 339 نقطة.



16- محمود الخطيب وحسام حسن في صدارة هدافي الاهلي طوال تاريخه في الدوري برصيد 109 هدفاً لكلاً منهما.



17- النيجيري ستانلي أوهاويتشي الهداف الأول لوادي دجلة في مسابقة الدوري برصيد 27 هدفاً ثم السنغالي إبراهيما نداي والسوري عبد الفتاح الأغا برصيد 20 و19 هدفاً.



18- يُدير هذا اللقاء الحكم الدولي جهاد جريشة وهي المباراة الخامسة له هذا الموسم علماً بأنها المباراة الأولى له للفريقين.



19- جريشة (44 سنة) الذي شارك في نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا اشهر خلال المباريات السابقة 17 ورقة صفراء وورقة واحدة حمراء واحتسب 4 ركلات جزاء 3 منها في أول ظهور له في لقاء الإسماعيلي والمصري بالجولة الثانية.

20_تولى السويسرى رينيه فايلر المدير الفني للنادى الاهلى مسئولية تدريب المارد الأحمر في 31 أغسطس 2019 خلفاً لمارتن لاسارتى وقاد الفريق في 36 مباراة فاز في 28 لقاء وتعادل في 6 وخسر مباراتين.