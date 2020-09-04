منافس جديد.. المحمدي تحت التهديد بسبب "كاش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أبرم نادي أستون فيلا أولى صفقاته الصيفية من خلال ضم لاعب نوتنجهام فورست ماتي كاش ليدعم الجبهة اليمنى في الموسم المقبل (2020 - 2021)، في صفقة تخطت حاجز 15 مليون جنيه إسترليني.

هذه الصفقة لتدعيم الجبهة اليمنى والتي يتواجد بها الثنائي المصري أحمد المحمدي القادم لصفوف أستون منذ موسم (2017 - 2018) قادمًا من هال سيتي، والفرنسي فريديريك جيلبير لاعب فريق كان السابق.

وبالطبع تواجد الوافد الجديد ماتي كاش سيخلق منافسة قوية خاصة أن أستون فيلا يحاول عدم تكرار ما حدث في الموسم الماضي بعد منافسة للبقاء استمرت حتى الأسبوع الأخير من منافسات بريميرليج.

ويستعرض "الخليج 365" في التقرير التالي، منافسة المحمدي مع الثنائي ماتي كاش وفريديريك جيلبير:

مشاركة أقل وتفوق تهديفي:

أرقام المحمدي في الموسم الماضي شهدت مساهمته بستة أهداف مع أستون فيلا من خلال تسجيل هدفين وصناعة أربع أهداف حاسمة.

وبالمقارنة بأرقام المحمدي بين الموسم الماضي وموسم (2018 - 2019) سنجد أن صاحب الـ32 عامًا في تراجع سواء من حيث المشاركة أو بعدد الأهداف من حيث التسجيل أو الصناعة.

المحمدي في موسم (2018 - 2019) شارك في 43 مباراة بجميع المسابقات المحلية حيث وقتها كان أستون فيلا في دوري الدرجة الأولى الإنجليزية (تشامبيون شيب).

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وساهم المحمدي بـ11 هدفًا مع أستون فيلا خلال هذا الموسم من خلال تسجيل هدفين إلى جانب صناعة تسعة أهداف حاسمة.

في المقابل شارك الوافد الفرنسي فريديريك جيلبير في موسمه الأول مع أستون فيلا في 29 مباراة من خلال 25 لقاء بالبريميرليج مما يعني أن أرقامه من حيث المشاركة كانت أعلى من المحمدي.

ورغم مشاركة فريديريك جيلبير أكثر من المحمدي إلا أن الأخير تفوق من حيث التسجيل أو صناعة الأهداف بعدما ساهم الظهير الفرنسي بأربعة أهداف فقط بواقع هدفين وصناعة هدفين.

دعم هجومي:

استقدام ماتي كاش إلى أستون فيلا سيكون دعمًا هجوميًا للثنائي المصري محمود حسن "تريزيجيه" وأحمد المحمدي نظرًا لما قدمه صاحب الـ23 عامًا خلال فترة تواجده في صفوف نوتنجهام فوريست.

الموسم الماضي بالمقارنة بين أرقام ماتي كاش وثنائي أستون فيلا المحمدي وجيلبير سنجد التفوق لصالح الأول صاحب الجنسية المزدوجة بين الإنجليزية والبولندية.

وشارك ماتي مع نوتنجهام في الموسم الماضي بواقع 45 مباراة سجل من خلالها ثلاثة أهداف وصنع خمسة أهداف حاسمة، لكن يبقى موسم (2018 - 2019) هو الأفضل لكاش.

وشارك كاش في 41 مباراة مع نوتنجهام فورست خلال هذا الموسم ليسجل 8 أهداف إلى جانب صناعة هدفين حاسمين.

ووفقًا لما قدمه ماتي كاش خلال الفترة الماضية سيكون اللاعب الشاب بمثابة ورقة تهدد المحمدي وجيلبير من حيث المشاركة في الموسم المقبل.