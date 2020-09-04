تعرف على مواعيد ونظام قرعة مونديال اليد مصر 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - عرف على مواعيد ونظام قرعة مونديال اليد مصر 2021

القاهرة - الخليج 365:

تتجه أنظار الملايين من عشاق كرة اليد في مختلف أنحاء العالم غدا صوب أهرامات الجيزة حيث موقع إجراء مراسم قرعة بطولة العالم القادمة والمقرر إقامتها في مصر في الفترة من 14 إلى 31 يناير 2021 .

وتستضيف مصر البطولة للمرة الثانية في تاريخ المونديال حيث كانت المرة الأولى في 1999 ولكنها أقيمت بمشاركة 24 منتخبا فقط.

وتشهد القرعة غدا توزيع 32 منتخبا على مجموعات البطولة لكن 30 منتخبا فقط منها أصبحت معروفة فيما لم يحسم منتخبان تأهلهما بعد ، ويتأهل الأول من خلال بطولة أمريكا الشمالية المقررة في مكسيكو سيتي هذا العام فيما يتأهل الآخر عبر بطولة تصفيات "الفرصة الأخيرة" لمنتخبات أمريكا الجنوبية والوسطى المقررة في سان سالفادور عاصمة السالفادور هذا العام أيضا.

وقسمت المنتخبات الـ32 المشاركة بالبطولة على أربعة مستويات تم الإعلان عنها في 23يوليو الماضي بحيث يضم كل مستوى ثمانية منتخبات علما بأن المنتخبان غير المتأهلين حتى الآن ينتميان لفرق المستوى الرابع.

ورغم وجود المنتخب المصري ضمن فرق المستوى الثاني ، سيسمح له باختيار مجموعته التي يشارك فيها بالدور الأول للبطولة قبل استكمال مراسم سحب القرعة لتوزيع منتخبات المستوى الثاني على باقي المجموعات.

وخلال سحب القرعة غدا ، ستقسم المنتخبات الـ32 على ثماني مجموعات في الدور الأول للبطولة بحيث تضم كل مجموعة أربعة منتخبات بواقع منتخب واحد فقط من كل مستوى من المستويات الأربعة.

وتبدأ مراسم سحب القرعة بتوزيع منتخبات المستوى الرابع على المجموعات الثمانية ثم يليها توزيع منتخبات المستوى الثالث على المجموعات الثمانية أيضا ثم توزيع منتخبات المستوى الأول.

وبعدها ، يختار المنتخب المصري مجموعته قبل استكمال القرعة بتوزيع باقي منتخبات المستوى الثاني على باقي المجموعات الأخرى.

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وتتنافس منتخبات كل مجموعة فيما بينها بنظام دوري من دور واحد على أن تتأهل المنتخبات صاحبة المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة في ختام فعاليات الدور الأول إلى الدور الثاني (الدور الرئيسي) ، الذي يضم 24 منتخبا.

وفي الدور الرئيسي ، ستقسم المنتخبات الـ24 على أربع مجموعات فحسب حيث تضم كل منها ستة منتخبات تتنافس فيما بينها بنظام دوري من دور واحد ليتأهل المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثاني في كل مجموعة بنهاية فعاليات هذا الدور إلى دور الثمانية بداية الأدوار الإقصائية في البطولة.

وتقام فعاليات الدور الأول للبطولة من 13 إلى 19 يناير المقبل فيما تقام فعاليات الدور الرئيسي من 20 إلى 25 من الشهر نفسه ثم تقام فعاليات دور الثمانية في 27 و28 من الشهر نفسه فيما تقام مباراتا الدور قبل النهائي في 29 ثم المباراة النهائية ومباراة تحديد المركز الثالث في 31 من الشهر نفسه.



وجاءت المستويات الأربعة التي صنفت إليها منتخبات البطولة كالآتي :



المستوى الأول : الدنمارك- إسبانيا- كرواتيا- النرويج- سلوفينيا- ألمانيا- البرتغال- السويد.

المستوى الثاني : مصر- الأرجنتين- تونس- الجزائر- قطر- النمسا- المجر- بيلاروس.

المستوى الثالث: أيسلندا- البرازيل- فرنسا- كوريا الجنوبية- اليابان- البحرين- التشيك- أوروجواي.

المستوى الرابع: أنجولا- كيب فيردي (الرأس الأخضر)- الكونغو الديمقراطية- المغرب- بولندا- روسيا- منتخب متأهل من أمريكا الجنوبية والوسطى- منتخب متأهل من أمريكا الشمالية.

ومن بين المنتخبات المشاركة في مونديال 2021 ، يوجد سبعة منتخبات سبق لها الفوز باللقب العالمي وهي منتخبات فرنسا والسويد وألمانيا وروسيا وإسبانيا وكرواتيا والدنمارك حامل اللقب.

ومن بين المنتخبات الـ30 المتأهلة لمونديال 2021 حتى الآن ، يوجد منتخبان يشاركان للمرة الأولى في البطولة وهما منتخبا أوروجواي والكونغو الديمقراطية.