بعد بوجبا.. إصابة حارس منتخب فرنسا بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أن ستيف مانداندا حارس مرمى المنتخب الفرنسي لن يخوض مع الفريق مباراته المرتقبة غدا السبت أمام نظيره السويدي في دوري أمم أوروبا بسبب إصاباته بفيروس "كورونا" المستجد.

وأوضح الاتحاد الفرنسي أن الفحوص أظهرت إيجابية عينة اللاعب لفيروس "كورونا" مرتين وأنه سيغادر مقر إقامة الفريق اليوم الجمعة كما سيغيب عن مباراة الفريق التالية في دوري الأمم والمقررة أمام نظيره الكرواتي يوم الثلاثاء المقبل.

وكانت الاختبارات أكدت أيضا قبل أيام إصابة زميله بول بوجبا نجم خط وسط الفريق وتأكد غيابه عن المباراتين.