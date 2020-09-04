العالم يترقب قرعة "النسخة التاريخية" لمونديال اليد في أحضان الأهرامات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تتجه أنظار الملايين من عشاق كرة اليد في مختلف أنحاء العالم غدا صوب أهرامات الجيزة حيث موقع إجراء مراسم قرعة بطولة العالم القادمة والمقرر إقامتها في مصر مطلع العام المقبل.

وتستحوذ قرعة البطولة على اهتمام بالغ نظرا لكونها نسخة تاريخية من بطولات العالم في ظل مشاركة 32 منتخبا في البطولة للمرة الأولى في التاريخ.

كما تساهم هذه القرعة في كسر أجواء الأزمة التي عاشها العالم خلال الشهور الماضية بسبب تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

وتستضيف مصر البطولة ، التي تمثل النسخة الـ27 في تاريخ بطولات العالم ، في الفترة من 14 إلى 31 يناير 2021 .

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وتجرى القرعة غدا السبت عند سفح أهرامات الجيزة في الموقع الذي استضاف خلال السنوات الماضية أكثر من قرعة وحدث رياضي دولي في أحضان الحضارة الفرعونية القديمة وأحد عجائب الدنيا السبع.

ويشهد القرعة عدد من رجال السياسة والرياضة في مصر إضافة إلى مسؤولي الاتحاد الدولي للعبة بقيادة المصري الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد إضافة لمسؤولي الاتحاد المصري للعبة وعدد من الضيوف ورجال الإعلام من مصر والعالم.

وإلى جانب الموقع الجذاب ، الذي تقام فيه فعاليات القرعة ، سيشهد الحفل بعض الفقرات الفنية وكلمات مسؤولي الدولة المصرية والاتحادين الدولي والمصري للعبة.

وعلى هامش زيارته مع عدد من مسؤولي اللجنة المنظمة للبطولة واللجان الفرعية إلى مقر إجراء القرعة في منطقة الأهرامات ، أوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري : "عازمون على تحقيق النجاح الباهر للبطولة على مختلف الأصعدة التنظيمية والفنية والإدارية بفضل ما تتميز به مصر من مقومات نجاح من خبرات تنظيمية وتوافر البنية الإنشائية الرياضية ووسائل الانتقال وفنادق الإقامة والمطارات الدولية والمعالم السياحية وعوامل الأمن والأمان والاستقرار".

وتستضيف مصر البطولة للمرة الثانية في تاريخ المونديال حيث كانت المرة الأولى في 1999 ولكنها أقيمت بمشاركة 24 منتخبا فقط.