الهوني: رفضت العروض المصرية والخليجية.. المال ليس كل شيء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أكد اللاعب الدولي الليبي حمدو الهوني تفضيله عرض الترجي التونسي لتجديد تعاقده على عروض أخرى من أندية مصرية وصلته في الفترة السابقة.

ونجح نادي الترجي التونسي في تجديد عقد لاعبه الليبي ليستمر بين صفوفه حتى صيف 2023، بعد أن تم الإعلان رسمياً عن بقاء اللاعب.

وكانت تقارير قد ربطت حمدو الهوني بالانتقال إلى الزمالك وبيراميدز في الفترة السابقة، وهو ما أشار إليه اللاعب في مقطع نشره الترجي عبر الانترنت.

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وعن الاهتمام المصري قال الهوني :"كان لدي عروض مصرية، وكذلك خليجية، لكنني فضلت الاستمرار مع الترجي، وإن شاء الله أسعى لتقديم شيء للنادي في الفترة المقبلة".

وأضاف اللاعب الليبي :"فضلت الترجي لأنني أشعر بالراحة هُنا، كأنني بين عائلتي، الجمهور يحبني ويتغنى باسمي، محبة الناس تجعلك تبقى، المال ليس كل شيء".

وأنهى الهوني :"لم تمر فترة طويلة على انضمامي لنادي الترجي، لكنني أشعر أنني ابن هنا، وهذا شيء كبير بالنسبة لي، أتمنى تقديم إضافة للفريق".