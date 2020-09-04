التشكيل المتوقع للأهلى أمام دجلة .. الغيابات تفرض تغييرات بالجملة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على تشكيل فريق الذي يواجه وادي دجلة في الثامنة من مساء اليوم الجمعة في الجولة 24 لبطولة دوري WE المصري والتي يحتضنها استاد القاهرة .
واستعاد الأهلي نجمه المالي أليو ديانج بعد عودته أمس الخميس من مالي عقب أجازة قصيرة قضاها في بلاده لإنهاء بعض الأمور الإدارية ليدعم خط الوسط الذي يفتقد لعمرو السولية نجم الوسط بسبب الإصابة وصالح جمعة بسبب عدم الجاهزية ومحمد محمود وكريم نيدفيد لعدم اكتمال الشفاء بالإضافة إلي علي معلول ومحمود عبد المنعم كهربا الموقوفان ومحمود متولي الذي أجرى جراحة الصليبي.
ومن المنتظر أن يعوض محمد مجدي قفشة غياب السولية لتأخر ديانج في العودة إلي مصر ليلعب بجوار حمدي فتحي في خط الوسط فيما يفاضل المدرب السويسري بين أيمن شرف ومحمود وحيد ومحمد هاني وأحمد فتحي في الدفاع لإيقاف سرعات منافسه الأصفر الذي يملك الظهير الأيسر المتألق اسحاق ياكوبو والجناحين رفيق كابو وحسام عرفات.
ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي بتشكيل مكون من :
حراسة المرمى : محمد الشناوي.
الدفاع : أحمد فتحي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف.
الوسط : حمدي فتحي - محمد مجدي قفشة.
الوسط المهاجم : أحمد الشيخ - جونيور أجايي - وليد سليمان.
الهجوم : أليو بادجي .
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