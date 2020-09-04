مفاجأة تنتظر الظهور للمرة الأولى. . الظروف تحاصر فايلر للدفع بموهبة الأهلي أمام دجلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يعاني السوسري رينيه فايلر من الغايابات وهبوط مستوى بعض اللاعبين وذلك قبل ساعات من مواجهة دجلة ببطولة الدوري الممتاز.

ويستضيف دجلة (صاحب الملعب) منافسه الأحمر على ستاد القاهرة في الثامنة من مساء اليوم الجمعة في الجولة 24 من بطولة الدوري.

ويفقد الأهلي في المباراة عمرو السولية للإصابة وكريم نيدفيد ومحمد محمود لعدم اكتمال الشفاء وصالح جمعة لعدم الجاهزية ليضطر السويسري لضم المالي أليوم ديانج لقائمة المباراة.

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وعاد المالي أمس الخميس قادماً من بلاده بعد إنهاءه لبعض الأمور الإدارية.

ويبرز اسم الصاعد العربي بدر بقوة ليلعب في التشكيل الأساسي للأهلي بجوار حمدي فتحي وللاستعانة بمحمد مجدي قفشة في خط الوسط الهجومي لتعويض سوء مستوي جونيور أجايي وغياب حسين الشحات ومحمود كهربا ورمضان صبحي لأسباب مختلفة.

وضم فايلر العربي بدر مع زميليه محمد شكري ومحمد فخري لقائمة الفريق لمواجهة دجلة ليبقى لاعب الوسط مرشحاً بقوة ليلعب لأول مرة أساسياً مع النادي الأحمر.

ويجيد العربي بدر في مركز الوسط المدافع والمهاجم وهو لاعب في منتخب الشباب ويتنبأ له مسئولي النادي الأحمر بأن يسير على درب حسام غالي نجم الفريق وقائده السابق.