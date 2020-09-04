التشكيل المتوقع لمباراة الهلال والوحدة في الدوري السعودي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الهلال السعودي لمواجهة نظيره فريق الوحدة مساء اليوم الجمعة على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين. من المتوقع أن يبدأ الروماني رازفان لوسيسكو المدير الفنى للهلال السعودى المباراة بالتشكيل الآتى : حراسة المرمى : عبد الله المعيوف. خط الدفاع : ياسر الشهراني - محمد جحفلي - جانج هيون سو - محمد البريك. - جانج هيون سو - محمد البريك. خط الوسط : سلمان الفرج - جوستافو كويلار - سالم الدوسري - سيباستيان جيوفينكو - أندريه كاريو. خط الهجوم : بافيتيمبي جوميز. Advertisements تشكيل الوحدة المتوقع : حراسة المرمى : عبد الله الجدعاني. خط الدفاع : حمد الجيزاني - ريناتو تشافيز - ألبيرتو بوتيا - فواز الصقور. خط الوسط : أنسيلمو - وليد باخشوين - كريج جودوين - لويس جوستافو - علي النمر. خط الهجوم : يوسف نياكاتي. ويدخل نادي الهلال الجولة التاسعة والعشرين هو يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد ٦٦ نقطة، بينما يتواجد الوحدة في المركز الرابع برصيد ٤٦ نقطة. حسم نادي الهلال لقب الدوري السعودي للموسم الرياضي الحالي و للمره السادسة عشر في تاريخه بعد الفوز على نادي الحزم بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت في إطار الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري السعودي.

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