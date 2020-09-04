يحل فريق اتحاد جدة ضيفًا على نظيره فريق النصر مساء اليوم الجمعة على ملعب الجوهرة المشعة، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين. من المتوقع أن يبدأ البرتغالى روي فيتوريا المدير الفنى للنصر السعودي المباراة بالتشكيل الآتى: حراسة المرمى : وليد عبد الله. خط الدفاع : عوض خميس - عبد الله مادو - عبد الإله العمري - سلطان الغنام. سلطان الغنام. خط الوسط : عبد الله الخيبري - بيتروس - أحمد موسى - جوليانو - نور الدين أمرابط. خط الهجوم : عبد الرزاق حمد الله. Advertisements تشكيل الاتحاد المتوقع: حراسة المرمى: مارسيلو جروهي. خط الدفاع : منصور الحربي - عبد الله العمار - عمار الدحيم - مهند الشنقيطي. خط الوسط : جوناس دي سوزا - كريم الأحمدي -ليوناردو جيل- كارلوس فيانويفا - رومارينيو. سوزا - كريم الأحمدي -ليوناردو جيل- كارلوس فيانويفا - رومارينيو. خط الهجوم : فهد المولد. يحتل النصر المركز الثاني بجدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 60 نقطة، بينما يتواجد الاتحاد في المركز الحادي عشر برصيد 31 نقطة. ويدخل النصر الجولة التاسعة والعشرين بلا أي حسابات بعدما حسم الهلال لقب الدوري السعودي للموسم الرياضي الحالي بعد فوزه علي الحزم بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، بينما يسعى نادي الاتحاد إلى تحقيق الثلاث نقاط للبقاء في دوري المحترفين والهروب من الهبوط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التشكيل المتوقع لمباراة النصر والاتحاد في الدوري السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.