موعد مباراة أهلي جدة و أبها فى الدورى السعودى.. و القنوات الناقلة

يستضيف ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز مساء اليوم الجمعة مواجهة أهلي جدة وأبها، وذلك في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين. يحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 47 نقطة، بينما يحتل أبها المركز التاسع برصيد 35 نقطة. موعد مباراة أهلي جدة وأبها: تقام مباراة أهلي جدة و أبها في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت مدينة أبو ظبي. القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وأبها: تذاع مباراة الأهلي وأبها بشكل حصري عبر قناة السعودية الرياضية "ksa sports 3 HD" بصوت المعلق الرياضي أحمد النفسية. أحمد النفسية. التشكيل المتوقع لأهلي جدة : Advertisements حراسة المرمى : محمد العويس. خط الدفاع : سعيد المولد، معتز هوساوي، لوكاس ليما، حسين عبدالغني. خط الوسط : الفيس ساريتش، محمد المجحد، علي الأسمري، عبدالفتاح عسيري، عبدالرحمن غريب. خط الهجوم : عمر السومة. تشكيل أبها المتوقع : حراسة المرمى: عبدالعالى محمدي. خط الدفاع: خالد الخثلان، نادر الشراري، امين عطوشي، كرم برناوي. خط الوسط: كريم عواضي، أحمد النجعي، عبدالله القحطاني، سعد بقير، حسن القيد. خط الهجوم: صالح آل عباس.

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