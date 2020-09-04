موعد مباراة الوحدة والهلال في الدوري السعودي.. والقنوات الناقلة

يحل فريق الهلال ضيفًا ثقيلًا على نظيره الوحدة مساء اليوم الجمعة في مواجهة مثيرة يستضيفها ملعب ستاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة 29 لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

موعد مباراة الوحدة والهلال بالدوري السعودي:

تنطلق مباراة الوحدة والهلال في السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الوحدة والهلال:

تنقل مباراة الوحدة والهلال في الدوري السعودي حصريا عبر قناة KSA Sports 2 HD بصوت المعلق الرياضي مشاري القرني.

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يدخل فريق الهلال هذه المباراة بأعصاب هادئة بعد أن حسم البطولة عقب تخطيه عقبة الحزم في الجولة الماضية، ألا أن الفريق يبحث عن العودة بانتصار جديد لتأكيد جدارته واستحقاقه لهذا اللقب ولإنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة.

ويخوض الهلال المباراة في غياب الثنائي علي

البليهي والمهاجم السور عمر خربين بداعي الإصابة، بينما يعتمد الروماني لوتشيسكو المدير الفني للفريق علي قوته الهجومية الضاربة بقيادة بافيتيمي جوميز والبيروفي الخطير كاريللو بجانب كتيبة من النجوم.

في المقابل يسعى الوحد لاستغلال عامل الأرض؛ لتحقيق انتصار على بطل هذه النسخة من الدوري السعودي، ويأمل عيسى المحياني المدير الفني للفريق لخطف نقاط المباراة في انتظار تعثر أهلي جدة لاقتناص المركز الثالث في جدول الترتيب.

ويحتل الوحدة المركز الرابع برصيد 46 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الأهلي الذي يخوض مواجعة صعبة في نفس التوقيت أمام أبها.