تعرف على موعد قمة الاتحاد والنصر بالدوري السعودي .. والقنوات الناقلة

ساعات قليلة تفصل عشاق ومتابعي الكرة العربية، عن انطلاق قمة مباريات الجولة 29 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان؛ إذ يستضيف فريق اتحاد جدة نظيره النصر على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة).

موعد مباراة الاتحاد والنصر في الدوري السعودي:

تنطلق مباراة اتحاد جد والنصر في السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والنصر في الدوري السعودي:

تنقل مباراة الاتحاد والنصر حصريًّا عبر قناة KSA Sports 1 HD بصوت المعلق الرياضي فهد العتيبي.

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يدخل الاتحاد بقيادة مدربه البرازيلي فابيو كاريلي المباراة بحثًا عن تحقيق نقاط المباراة الثلاثة وتحسين موقعه المتأخ في جدول ترتيب المسابقة؛ إذ يحتل الاتحاد المركز الحادي عشر برصيد 31 نقطة.

ويسعى فريق الاتحاد لإنهاء الموسم المخيب للآمال بصورة جيدة، استعدادًا لفتح صفحة جديدة في الموسم المقبل؛ إذ يعيش النادي حالة من عدم الاستقرار في

الموسمين الأخيرين.

ويعتمد كاريلي بصورة كبيرة على نجوم فريقه برونو أوفيني، والمهاجم روماينيو بينما يفتقد جهود الجناح عبد العزيز البيشي في هذا اللقاء.

على الجانب الآخر، يسعى النصر للعودة بانتصار جديد على الرغم من صعوبة مهمته بعد أن حسب الهلال متصدر الترتيب لقب الدوري إكلينيكيًّا.

ويحتل النصر وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 60 نقطة وبفارق ستة نقاط كاملة عن الهلال صاحب الصدارة.

ويدخل النصر بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا اللقاء بصفوف مكتملة ويعتمد على كتيبة من النجوم على {أسها الثنائي المغربي نور الدين إمرابط والمهاجم عبد الرزاق حمد الله، بجانب النيجيري أحمد موسى ولاعب الوسط بيتروس ماتيوس.