مختار: الإنتاج في أزمة رغم الفوز على سموحة

قال مختار مختار، المدير الفنى لنادى الإنتاج الحربى، كنت أتوقع معاناة الفريق رغم التعادل مع الأهلى فى أول لقاء بعد عودة الدورى، وأشار إلى أن موقف فريقه ما زال فى منتهى الصعوبة رغم الفوز على سموحة.
وأكد مدرب الإنتاج أن الفوز على سموحة يعطى الفريق دفعة خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أنه يعتبر الفوز على الفريق السكندرى هو أهم فوز فى مسيرته التدريبية.
وأغلق الجهاز الفنى للإنتاج صفحة مباراة سموحة التى أقيمت مساء الأربعاءعلى استاد الإسكندرية فى الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.
وبدأ الفريق أمس الخميس استعداداته لمواجهة طنطا المقرر لها الأحد المقبل فى الجولة الخامسة والعشرين بالدورى، حيث يخوض اللاعبون الذين شاركوا فى مباراة سموحة تدريبات استشفائية، بينما يخوض البدلاء والمستبعدون مراناً قوياً فى ظل ضيق الوقت بين المباراتين.
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