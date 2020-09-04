كشري: أسوان يعانى من الإرهاق.. والتعادل مع الطلائع مُرضٍ

أكد أحمد كشرى المدير الفنى لأسوان ان فريقه لم يكن فى حالته الفنية والبدنية أمام طلائع الجيش فى المباراة التى انتهت بالتعادل السلبى فى الجولة 24 للدورى الممتاز.

وأضاف مدرب أسوان، أنه سعيد بالتعادل الذى حققه الفريق فى ظل الظروف التى واجهت فريقه، وأشار إلى أن

ضغط المباريات كبير للغاية على اللاعبين، فى ظل عدم الحصول على راحة على الإطلاق، وهو ما يعرض الفريق للإجهاد، فضلًا عن خوض المباراة عصرًا وسط أجواء حارة، وأوضح أنه يلتمس العذر لاتحاد الكرة كونهم يبذلون مجهودًا كبيرًا لإنهاء الدورى فى وقتٍ معين.

وعلى جانب أخر، أغلق الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة عبدالحميد بسيونى صفحة مباراة أسوان، حيث بدأ الفريق العسكرى استعداداته لمواجهة الزمالك المقرر لها الثامنة والنصف مساء الاحد المقبل على ستاد القاهرة الدولى فى الجولة الخامسة والعشرين للدورى، وتخوض العناصر الاساسية التى شاركت فى مباراة أسوان تدريبات استشفائية فيما يخوض البدلاء والمستبعدون مراناً قوياً.