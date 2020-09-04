مرتضى منصور يعلن إنهاء الزمالك لـ 5 صفقات سوبر

أعلن ‏مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك حسم ‏النادى خمس صفقات كبرى لتدعيم فريق الكرة فى الموسم الجديد وستسعد جماهير الزمالك ولكن الاعلان عنها ‏مع نهاية الموسم كى لا يتشتت اللاعبون.‏

على صعيد آخر، رفض الفرنسى كارتيرون المدير

الفنى لفريق الكرة منح لاعبيه راحة بعد مباراة بيراميدز التى أقيمت مساء أمس فى الجولة 24 للدورى الممتاز وذلك بسبب ضيق الوقت، حيث يستعد الفريق لمواجهة طلائع الجيش بعد غد الأحد.

ويؤدى الفريق مرانه فى الخامسة عصر اليوم بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، حيث يعود للتدريبات طارق حامد نجم خط وسط الفريق بعد حصوله على راحة سلبية لمدة يومين بسبب الإيقاف للإنذار الثالث كما يعود للمشاركة فى التدريبات الجماعية مصطفى فتحى بعد انتهاء فترة التأهيل.