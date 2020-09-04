الزمالك يرسل ملفًا جديدًا للفيفا بعد قبول طعن كهربا

ينتظر مجلس إدارة الزمالك وصول حيثيات قبول الفيفا لتظلم اللاعب محمود كهربا وإيقاف العقوبة بتغريمه 32 مليونا و837 ألف جنيه حتى يتسنى له تجهيز ملف كامل للرد على الطعن وتأكيد حق الزمالك فى الحصول على تعويض مالى

بسبب هروب اللاعب قبل ثلاث مباريات حاسمة أدت إلى ضياع الدرع من فريق الزمالك.

وسيتضمن الملف مستندا يثبت صحة تسجيل عقد اللاعب فى الموعد الصحيح من أجل إثبات صحة موقف

النادى وخطاب اتحاد الكرة الذى يؤكد صحه موقف القلعة البيضاء وتسجيل عقد اللاعب فى الموعد القانونى وليس كما أكد اللاعب فى شكواه للفيفا بأن العقد غير سليم وذلك من أجل ضم تلك المستندات فى الشكوى الجديدة التى ينوى الزمالك تقديمها بعد قبول طعن كهربا من جانب الاتحاد الدولى.