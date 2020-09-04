تجاوزات كهربا تثير استياء الجميع في الأهلي

ألقى النادي الأهلي سريعا "طوبة" لاعبه محمود عبدالمنعم كهربا نجم الفريق بعد شهور قليلة من ضمه في صفقة انتقال حر قادما من ديسبورتيفو أفيس البرتغالي في شهر يناير الماضي.

وفجر اللاعب غضب زملائه والجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر بعد الأزمة التي تسبب بها اللاعب في تدريبات الفريق أمس الأول الأربعاء ومشاجرته الحادة مع زميله الحارس محمد الشناوي قائد الفريق دون أسباب مقنعة.

سوء سلوك كهربا كان الأمر الذي حذر منه أكثر من متابع للأحداث حين تفاوض الأهلي مع اللاعب بخلاف أن فايلر نفسه تلقى تحذيرات من أصدقاء سابقين له في نادي جراسهوبرز الذي لعب له كهربا في سويسرا من عصبية اللاعب.

وجاءت غرامة المليون جنيه التي وقعها الأهلي ضد اللاعب بمثابة إنذار أخير لكهربا للعودة إلى صوابه سريعا والالتزام بتقاليد وأعراف النادي الأهلي خاصة أن هذه الغرامة هي الأكبر في تاريخ النادي

ضد أي لاعب مهما كان حجم الخطأ الذي ارتكبه.

وفتح محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي تحقيقاً شاملاً في واقعة كهربا بكل تفاصيلها خاصة أن الأمر تم تسريبه لبعض الصحفيين ووسائل الإعلام قبل اتخاذ قرار رسمي بشأنه وهو أمر أثار غضب رئيس الأهلي أيضا.

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الخطيب درس موقف كهربا وقرر توقيع الغرامة القاسية ضد اللاعب بمعاقبته بمليون جنيه ولكنه وجه إنذارا أخيرا نقله على لسان مدير الكرة سيد عبدالحفيظ للاعب في جلسة الاعتذار التي تمت بأن هذا الموقف سيكون آخر نقطة صبر للأهلي وإدارته تجاه اللاعب.

وجاء موقف الأهلي ضد كهربا نظرا لحالة الاستياء في الأساس التي يعيشها بعض مسئولى النادي ضده بعد أحداث مباراة السوبر المحلي بالإمارات ضد الأهلي وهو أمر كان كفيلا بتشتيت

تركيز الفريق وخسارة اللقب في النهاية.

ويدرس الخطيب أيضا موقف مدير الكرة سيد عبدالحفيظ ومدى قدرته على ضبط الأمور داخل غرف ملابس النادي الأهلي خاصة أن الأزمات تكررت في الفترة الأخيرة بشكل واضح بين نجوم الفريق بخلاف أن عبدالحفيظ فشل في ملفات تجديد عقود اللاعبين التي تولاها بعد ذلك أمير توفيق مدير التعاقدات بالتنسيق مع لجنة التخطيط.

وزاد غضب مسئولي الأهلي أن البعض تداول بعض المعلومات عبر مصادر مقربة من اللاعب بأنه لم يحصل على أي أموال من الأهلي منذ 4 شهور كاملة رغم أن الأهلي اتفق مع جميع اللاعبين على جدولة المستحقات المالية بخلاف أنه مسألة الحديث عن المستحقات المالية أمراً ليس مقبولاً داخل القلعة الحمراء.

وجاءت كلمات كهربا أثناء انفعاله بأن الأهلي لم يسانده في قضيته ضد ناديه السابق الزمالك لتعكس أن اللاعب غاضب من هذه الأزمة رغم أن إدارة الأهلي اتفقت مع اللاعب على كون الفريق ليس له علاقة رئيسية بكسر عقده مع فريقه الأسبق الزمالك خاصة أن كهربا أكد لمسئولي الأهلي أنه يملك مستندات تؤكد أن العقد الذي وقعه مع الزمالك ليس قانونيا.