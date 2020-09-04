أعلن نادي ليستر سيتي عبر موقعه الرسمي، عن تعاقده مع ظهير أتالانتا تيموثي كاستانيي، بعقد لمدة 5 سنوات، في الميركاتو الصيفي الجاري.
وخضع كاستانيي للفحص الطبي في معسكر منتخب بلجيكا، وذلك ليتجتب اختراق قواعد الحجر الصحي المتعلقة بانتشار فيروس كورونا.
وأوضحت شبكة سكاي سبورتس، أن قيمة الصفقة وصلت إلى 21.5 مليون جنيه إسترليني، حيث سيكون بديل بن تشيلويل في صفوف ليستر سيتي، عقب رحيله إلى تشيلسي الإنجليزي،في الأسبوع الماضي.
ولعب تيموثي 96 مباراة بقميص أتالانتا الإيطالي، سجل خلالها 8 أهداف وصنع 10 آخرين، وحصد المركز الثالث في الدوري الإيطالي، كما تأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
..
كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا: ليستر سيتي يعلن ضم ظهير اتالانتا في الميركاتو الصيفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.