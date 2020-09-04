رسميًا: ليستر سيتي يعلن ضم ظهير اتالانتا في الميركاتو الصيفي

أعلن نادي ليستر سيتي عبر موقعه الرسمي، عن تعاقده مع ظهير أتالانتا تيموثي كاستانيي، بعقد لمدة 5 سنوات، في الميركاتو الصيفي الجاري.

وخضع كاستانيي للفحص الطبي في معسكر منتخب بلجيكا، وذلك ليتجتب اختراق قواعد الحجر الصحي المتعلقة بانتشار فيروس كورونا.

وأوضحت شبكة سكاي سبورتس، أن قيمة الصفقة وصلت إلى 21.5 مليون جنيه إسترليني، حيث سيكون بديل بن تشيلويل في صفوف ليستر سيتي، عقب رحيله إلى تشيلسي الإنجليزي،في الأسبوع الماضي.

ولعب تيموثي 96 مباراة بقميص أتالانتا الإيطالي، سجل خلالها 8 أهداف وصنع 10 آخرين، وحصد المركز الثالث في الدوري الإيطالي، كما تأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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