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رسميًا: ليستر سيتي يعلن ضم ظهير اتالانتا في الميركاتو الصيفي

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مصطفى جمال 0 تبليغ

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أعلن نادي ليستر سيتي عبر موقعه الرسمي، عن تعاقده مع ظهير أتالانتا تيموثي كاستانيي، بعقد لمدة 5 سنوات، في الميركاتو الصيفي الجاري.

وخضع كاستانيي للفحص الطبي في معسكر منتخب بلجيكا، وذلك ليتجتب اختراق قواعد الحجر الصحي المتعلقة بانتشار فيروس .

وأوضحت شبكة سكاي سبورتس، أن قيمة الصفقة وصلت إلى 21.5 مليون جنيه إسترليني، حيث سيكون بديل بن تشيلويل في صفوف ليستر سيتي، عقب رحيله إلى الإنجليزي،في الأسبوع الماضي.

ولعب تيموثي 96 مباراة بقميص أتالانتا الإيطالي، سجل خلالها 8 أهداف وصنع 10 آخرين، وحصد المركز الثالث في ، كما تأهل لربع نهائي .

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