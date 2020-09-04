- 1/2
- 2/2
أعلن نادي “فاماليكاو” البرتغالي الذي ينشط في الدوري البرتغالي الممتاز تعاقده مع الظهير الأيمن لنادي برشلونة الفريق الرديف “دانييل مورير” بعقد يمتد لخمس سنوات مقبلة.
وأفادت صحيفة “سبورت” الكتالونية، أن برشلونة قد قرر التخلي عن خدمات الظهير الأيمن لفريق الرديف “داني مورير” إلى فاماليكاو البرتغالي مقابل مبلغ 450 ألف يورو فقط.
وسيحتفظ برشلونة بنسبة 45% من أي بيع مستقبلي للاعب البالغ من العمر 22 عامًا، والذي كان جزءًا من الفريق الرديف للنادي الذي فشل في الصعود إلى الدرجة الثانية هذا الموسم بعد الخسارة أمام “ساباديل” في التصفيات التأهيلية.
وانضم مورير إلى فريق الناشئين في برشلونة عندما كان يبلغ من العمر 11 عامًا وكان أحد أكثر اللاعبين إثارة للإعجاب في فئته العمرية. كما خاض 10 مباريات دولية مع منتخب إسبانيا تحت 17 عامًا.
وبعد قدومه من خلال أكاديمية برشلونة “لا ماسيا”، ظهر مورير لأول مرة في أغسطس 2017 مع فريق برشلونة “ب” وظهر بشكل منتظم مع الفريق عبر ثلاثة مواسم في الدوري الإسباني الدرجة الثانية.
وساعد مورير برشلونة في الفوز بدوري أبطال أوروبا للشباب في 2018 وأصبح لاعبًا مهمًا في مركز الظهير الأيمن، قبل انضمامه الآن إلى فريق فاماليكاو بعقد مدته خمس سنوات.
..
كانت هذه تفاصيل خبر الميركاتو الصيفي: برشلونة يعلن بيع مدافعه الشاب لنادٍ برتغالي بمبلغ هزيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.