أخبار ليفربول: فينالدوم يثير الجدل حول انتقاله إلى برشلونة في الميركاتو الصيفي

أثار لاعب الوسط الهولندي، ونجم فريق ليفربول، جورجينيو فينالدوم، الجدل حول الأنباء المنتشرة عن انتقاله لصفوف فريق برشلونة الإسباني في الميركاتو الصيفي الجاري.
وقال فينالدوم، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمنتخب هولندا قبل منافسات دوري أمم أوروبا: “انتقالي إلى فريق برشلونة؟ لا يوجد شيء مثل هذا حتى الآن، كل ما يقال عي مجرد أنباء وليس لدي ما أقوله في الوقت الحالي”.
وأكد فينالدوم حزنه على رحيب رونالد كومان عن المنتخب الهولندي، لكنه أكد سعادته من أجل مدربه الذي تولى منصب المدير الفني لفريق برشلونة.
وأكدت التقارير الصحفية الإنجليزية أن كومان يعتزم ضم فينالدوم لصفوف برشلونة، ليكون حجر الأساس في خط وسط النادي الكتالوني في مشروع كومان.
وانتقل فينالدوم لصفوف ليفربول قادما من نيوكاسل يونايتد في صيف 2016، وتوج مع الفريق بالدوري الإنجليزي ودوري الأبطال وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي، ويتبقى في عقده مع الريدز عام واحد، حيث سيرحل مجانا في الموسم المقبل إذا استمر مع الفريق الإنجليزي.
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